Leekster Eagles pakt periodetitel, na veel geduld te hebben getoond

Het lange wachten is beloond voor Leekster Eagles. De ploeg won van FC Salaam en pakte daardoor de eerste periodetitel in de eerste divisie A.

De tegenstander uit Rotterdam kwam eerder twee keer niet opdagen. Ook maandagavond leek Salaam niet thuis te geven.

Zenuwachtig

Er was druk telefoon- en appverkeer tussen beide ploegen en Eagles-trainer Gerke Hoogeveen beende zenuwachtig heen en weer van de ingang naar het speelveld. De mannen van FC Salaam waren namelijk te laat en de thuisploeg vreesde voor een nieuwe afgelasting.

Ultimatum

Het duel dat beslissend was voor de eerste periode zou om acht uur beginnen. Pas om half negen druppelden zeven spelers van Salaam Sportcentrum Leek binnen. De scheidsrechter had een ultimatum gesteld van kwart voor negen. Leekster Eagles had toen al een lange warming up achter de rug.

Niet cadeau

Uiteindelijk begon de wedstrijd op dat tijdstip. Alleen een overwinning zou Leekster Eagles aan de periodetitel helpen. Maar die kregen ze niet cadeau. Een aantal keren kwamen de Eagles terug van een achterstand. Met minder dan een minuut te spelen scoorde Karim Layeb bij een 4-4 gelijk stand de verlossende treffer.

Schoonheidsprijs

De nacompetitie voor promotie naar de Eredvisie is daarmee bereikt. Alleen de manier waarop verdient geen schoonheidsprijs. Hoogeveen schetste de situatie zeer passend. 'Het is net als in het casino. Je zet in, maar je weet niet wat de uitkomst is.'





