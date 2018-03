CDA'er is Lopster raadslid voor slechts een paar uur

Piet Tinus van der Wal volgt Harald Binnekamp op als CDA-raadslid in de gemeenteraad van Loppersum. Zijn raadslidcarrière is echter niet van lange duur.

Op 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen en Van der Wal staat niet op een verkiesbare plek. 'Dat is bewust', zegt hij. 'Ik ben 70 jaar en het is wel mooi geweest.' De Middelstumer is tevens voorzitter van de Lopster CDA-afdeling.

Gezondheid

In het verleden viel Van der Wal ook al in als raadslid van de toenmalige gemeente Middelstum. Jaren later nam hij plaats in de raad van Loppersum, maar moest hij vanwege gezondheidsredenen stoppen.

Halve vergadering

De Middelstumer zou eigenlijk tijdens de vergadering van 29 januari worden benoemd. Wegens ziekte ging dat niet door. Halverwege de vergadering ontving hij maandagavond alsnog de felicitaties en de bloemen.

De Middelstumer heeft dus welgeteld een halve vergadering, oftewel een slechts een paar uur, zijn functie als raadslid kunnen uitoefenen. Dit was namelijk de laatste vergadering in deze raadssamenstelling. Daar zullen weinigen aan kunnen tippen.

Stemming

Waarom een raadslid benoemen voor één vergadering? De coalitie heeft een nipte meerderheid van één zetel. Om die meerderheid bij een eventuele belangrijke stemming te behouden, is het voor collegepartij CDA belangrijk om alle drie zetels bezet te hebben.

