LTO Noord wil meer druk op schadeafhandeling

LTO Noord wil meer druk zetten op de afhandeling van aardbevingsschade op boerenbedrijven. Dat zegt voorzitter Alma den Hertog van LTO Noord, afdeling Groningen.

Die uitlating deed ze maandagavond op een drukbezochte informatieavond van LTO Noord in Middelstum. Daar waren ruim 150 boeren uit het aardbevingsgebied op afgekomen.

In dat gebied zijn 1650 boerenbedrijven gevestigd. Ongeveer eenderde daarvan heeft te maken met aardbevingsschade. Het gaat dan onder meer om schade aan woonhuizen, schuren, mestkelders en drainage.

'Sectorale aanpak'

Volgens LTO Noord moet er haast gemaakt worden met herstel en versterking. 'De gebiedsgerichte aanpak werkt niet voor boerenbedrijven', zegt den Hertog. 'Boeren zijn ondernemers die moeten weten of ze kunnen investeren. Wij pleiten daarom voor een sectorale aanpak'.

Agro-tafel

Om meer druk te kunnen zetten pleit LTO Noord voor een zogeheten agro-tafel met agrarisch specialisten die de belangen van de boeren bij het ministerie kunnen behartigen. Den Hertog: 'We willen niet alleen afspraken over wat er versterkt en hersteld moet worden, maar ook over het tijdspad dat daarbij hoort'.

Kritiek

Er was ook kritiek van boeren die vinden dat LTO Noord te weinig actief is. Den Hertog daarover: 'we zijn al jaren bezig met deze problemen, maar misschien hebben we dat te veel achter de schermen gedaan.We zullen onze leden voortaan beter op de hoogte houden van de vorderingen'.

