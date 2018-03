Burgemeester Rodenboog geeft LoppersumVooruit een tik op de vingers

'Ik roep u op om uw voorstel aan te houden', zegt burgemeester Albert Rodenboog van de gemeente Loppersum vermanend tegen raadslid Hans Warink van LoppersumVooruit. 'Anders doen we vanavond iets waardoor we de kans lopen om tegen elkaar uitgespeeld te worden.'

Eerder tijdens de raadsvergadering van maandagavond riep Warink de burgemeester op om te NAM te verzoeken voor 1 januari 2019 duidelijkheid te geven over de vijf gaswinningslocaties in het 'Loppersum gebied'. Die zijn onlangs op advies van het Staatstoezicht van de Mijnen gesloten. LoppersumVooruit wil de garantie dat dit ook voorgoed is.

Zorgen

Volgens Warink moet er snel duidelijkheid komen, voordat mensen zelf het heft in eigen handen nemen. Onlangs probeerde een groep Groningers, gewapend met slijptollen, eigenhandig de boorlocatie bij Leermens te slopen. 'Dat baart ons zorgen', zegt Warink.

Rodenboog is niet te spreken over het voorstel van LoppersumVooruit. 'We hebben afgesproken gezamenlijk op te trekken in het aardgasdossier', zegt de burgemeester. 'Dus bedrijf hier geen politiek op.' Bovendien is Rodenboog in gesprek met de NAM over onder meer de boorlocaties. 'Ik zit er bovenop.'

Te vroeg

LoppersumVooruit krijgt steun van de coalitiepartijen GroenLinks en PvdA. Maar de rest van de raad keert zich er tegen.

Volgens D66/Gemeentebelangen en coalitiepartij CDA is het te vroeg voor dit voorstel. Minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat komt namelijk eind maart met een afbouwplan voor de gaswinning in Groningen.

Verkiezingen en symboolpolitiek

De VVD denkt dat de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een rol spelen. 'Misschien zit 21 maart hun achter de broek aan', zegt VVD-voorman Bert-Jan Huizing. Volgens ChristenUnie-fractievoorzitter Bé Prins riekt het naar 'symboolpolitiek'.

Na een korte pauze zegt Warink zichtbaar geëmotioneerd dat hij het voorstel toch niet indient. PvdA-fractievoorzitter Lies Oldenhof neemt het nog voor hem op. 'De argumentatie om tegen het voorstel te zijn wordt erg persoonlijk gemaakt.'

