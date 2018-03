Loppersum levert bonnetje voor oude explosieven in bij minister Ollongren

De gemeente Loppersum heeft bijna 72.000 euro nodig om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog op te ruimen. Een deel daarvan (42.000 euro) wordt vergoed door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) van minister Kasja Ollongren.

Door heel Nederland liggen nog bommen en munitie uit de Tweede Wereldoorlog verstopt in de bodem. Zo ook in Loppersum, waar de aarde regelmatig beeft. En dat is geen goede combinatie.

Spontane ontploffingen

Door de aardbevingen is er meer kans op een 'spontane ontploffing' van niet-gesprongen explosieven. Sinds 2015 wordt in de Lopster bodem gezocht naar de onontplofte bommen en munitie om ze veilig te vernietigen.

'Van de zeven percelen is tot nu toe bekend dat in de helft daarvan oude explosieven liggen', zegt burgemeester Albert Rodenboog van de gemeente Loppersum. Klein spul dat diep genoeg ligt, blijft in de grond zitten. 'De rest wordt op korte termijn opgeruimd.'

Explosief voorstel

Het opruimen kost tienduizenden euro's. Om een deel van de kosten vergoed te krijgen, moet de raad akkoord gaan met het voorstel om een bonnetje in te dienen bij het BZK. Alle partijen steunen de declaratie en sommigen kunnen het niet laten om er een grapje bij te maken.

'Dit voorstel slaat bij ons in als een bom', zegt PvdA-raadslid Chris Bultje met een knipoog. ChristenUnie-voorman Bé Prins ziet de lol er ook wel van in. 'Ik vind eigenlijk dat de vervuiler moet betalen. Maar dat is in dit geval denk ik lastig te verhalen.'

Bijdrage NAM

Toch hoeft Loppersum niet voor het restant van de rekening op te draaien. De NAM betaalt de overige 30.000 euro vanwege de aardbevingen die worden veroorzaakt door de gaswinning.

