'Drone met medicijnen naar Schier kan zelfstandig vliegen, maar mag dat niet'

De test met drie 'medicijndrones' tussen Lauwersoog en Schiermonnikoog wordt eind deze maand of begin april uitgevoerd.

Er worden drie drones getest: één van de TU Delft, één van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium en één van de DroneHub op Groningen Airport Eelde. Dat meldt Omrop Fryslân.

Informatiemiddag

De proef is een initiatief van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, UMCG Ambulancezorg en de ANWB.

Omdat er veel vragen zijn, houdt de gemeente Schiermonnikoog donderdag een informatiemiddag. De initiatiefnemers geven daar dan uitleg over de opzet van de test en wat de mogelijke risico's zijn.

Ontheffing

Jan Wiersma van Vliegend.nl is op dit moment met de voorbereidingen bezig. Hij is betrokken bij de drone van DroneHub.

'Het vliegen zelf is niet zo moeilijk. Een drone kan zo geprogrammeerd worden dat hij zelfstandig naar Schier vliegt en daar medicijnen dropt. Dat is alleen verboden in Nederland. Volgens de regels moet men een drone altijd in het zicht hebben. Maar over zo'n afstand is dat natuurlijk niet mogelijk. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft dan voor nu ook een ontheffing afgegeven', zegt Wiersma.

De drone kan zelfstandig vliegen naar Schier en daar medicijnen droppen. Dat is alleen verboden Jan Wiersma - DroneHub

Niet veel risico's

Volgens hem zijn er niet veel risico's verbonden aan de test: 'Wij moeten een goed plan hebben. Daar werken we hard aan. We lopen daar rond met een team van vijf man. Daarmee zijn we nu veel aan het trainen.'

De drone zelf bestuurt hij via het mobiele 4G-netwerk. 'Dan houd je altijd contact met de drone en blijft die goed bestuurbaar. En als de verbinding wegvalt, dan is er een noodsysteem dat ervoor zorgt dat het apparaat goed op z'n plek komt', zegt Wiersma.

Beperkte natuuroverlast

Bij de test vliegt de drone op 150 meter hoogte boven de Waddenzee. Het toestel is dan vanaf de grond niet te zien of te horen. 'De overlast voor de natuur blijft dan ook beperkt', denkt Wiersma.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat wil met de test ook duidelijkheid krijgen over welke regels wel en welke niet goed werken. Dat is nodig omdat de verwachting is dat drones een veel grotere rol gaan spelen in het vervoeren van pakketjes of andere goederen.

