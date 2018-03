Deel dit artikel:











Ergernissen over opengebroken stoepen: 'Dit maakt de buurt er niet mooier op' De werkzaamheden zouden aanvankelijk al in oktober voltooid zijn. (Foto: Nico Swart/RTV Noord) Oudere bewoners in Haren West hebben last van de werkzaamheden. (Foto: Nico Swart/RTV Noord) Er vinden werkzaamheden plaats aan gas- en elektraleidingen. (Foto: Nico Swart/RTV Noord) Door de opengebroken stoepen moeten bewoners over de weg lopen. (Foto: Nico Swart/RTV Noord) Op sommige gedeelten van de stoep zijn de klinkers anders dan in het originele patroon teruggelegd. (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

Bewoners van Haren West ergeren zich aan de onduidelijkheid rondom werkzaamheden aan gas- en elektraleidingen in hun wijk. Die klus moest in oktober vorig jaar afgerond zijn, maar nog altijd liggen er opengebroken stoepen in de buurt.

Gezond Verstand Haren (GVH) stelt er schriftelijke vragen over aan B en W, onder meer vanwege zorgen over de verkeersveiligheid. 'Door de opengebroken stoepen moeten bewoners over de weg lopen en de ouderen in de buurt hebben daar last van', zegt fractievoorzitter en buurtbewoner Meinard Wolters. Slordige aanblik 'De buurt zou per straat worden aangepakt, maar inmiddels zijn stoepen op verscheidene plekken in de buurt onbegaanbaar. Op andere plaatsen zijn stoepen nog niet opnieuw bestraat, terwijl er al tijden niet meer wordt gewerkt', constateerde hij. Wolters baalt eveneens van de slordige aanblik van stoepen die wél hersteld zijn. 'Op sommige gedeelten zijn klinkers anders dan in het originele patroon teruggelegd. Sommige stoepen zijn slechts voor de helft opnieuw geasfalteerd. Dit maakt de buurt er niet mooier op.' Geen toelichting Misschien wel het meest storend vindt Wolters het gebrek aan communicatie. 'Voorafgaand aan de werkzaamheden kregen alle buurtbewoners een brief. Maar de reden waarom het allemaal zo lang duurt is nooit gemeld.' B en W beraden zich nog op een antwoord. De GVH-fractie wil ook graag weten in hoeverre de uitloop van de werkzaamheden de gemeente Haren extra geld kost. Ook aannemer Verkley uit Drachten beraadt zich samen met opdrachtgever Enexis nog op een toelichting van de situatie.