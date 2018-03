CBS: inwoners Stad hebben laagste inkomen van het land

Inwoners van de stad Groningen hebben het laagste inkomen van het land. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2015 was het doorsnee gestandaardiseerd inkomen (het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte van het huishouden) in de stad Groningen 18.400 euro per jaar. Dat betekent dat de helft van de Stadjers minder verdient en de andere helft meer verdient dan dit bedrag.

Veel studenten

De stad scoort daarmee het laagst van alle gemeenten in ons land. Volgens het CBS komt dit met name vanwege het grote aantal studenten in Groningen, dat rond moet komen van studiefinanciering.

Buurgemeenten

In de gemeenten rond de stad Groningen ligt het doorsnee inkomen duidelijk hoger. Haren spant de kroon met 29.100 euro en Tynaarlo staat op de tweede plek (28.100 euro). Buurgemeenten Zuidhorn (26.100 euro), Ten Boer (25.900 euro) en Noordenveld (eveneens 25.900 euro) volgen.

Na de stad Groningen is in Pekela het doorsnee inkomen het laagst in onze provincie, met 21.600 euro. Uit de CBS-cijfers blijkt ook dat de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Limburg naar verhouding de meeste gemeenten met een laag inkomen hebben.

Landelijke cijfers

Landelijk bedraagt het besteedbaar inkomen in doorsnee 24.700 euro. De helft van de Nederlanders verdient dus meer en de andere helft verdient minder dan dit bedrag.