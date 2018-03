Werknemers woningcorporaties worden warm gemaakt voor stakingsdag

'Wij zijn boos en teleurgesteld. We zijn acht onderhandelingsrondes verder en we zitten ruim een jaar zonder cao.' Medewerkster Sandra Vos van woningcorporatie Lefier staat bij een tentje van vakbond FNV en helpt flyers uitdelen.

'Dit is een poortactie, een voorbereiding op de landelijke stakingsdag op 27 maart', legt Vos uit. 'We roepen collega's op om mee te gaan. Ze kunnen zich hier inschrijven voor de busritten naar Utrecht.' Vos heeft het gevoel dat het bewustzijn onder haar collega's groeit en dat de actiebereidheid groot is.

'Schoffering'

De vakbonden eisen een loonsverhoging van twee procent over 2017 en 3,5 procent over 2018. Margreet Pasman van de FNV: 'De werkgevers willen over 2017 geen verhoging en bieden over 2018 een verhoging van 1,75 procent. Dat noem ik gewoon een schoffering van het eigen personeel. Ze hebben al een jaar niks gehad en de boodschappen worden wel duurder.'

Volgens Pasman is het werken voor een woningcorporatie ook complexer geworden, doordat er steeds meer huurders zijn die extra zorg en begeleiding nodig hebben. 'Daar mag een goede beloning tegenover staan.'

Reactie Lefier

Bestuurder Lex de Boer van Lefier: 'Als ze actie willen voeren, moeten ze dat doen. Maar ik vind het wel een beetje raar. Er ligt een goed bod en zij zijn van de onderhandelingstafel weggelopen'.

