Rondje Groningen: kalmerende beelden van het Noorderplantsoen

Tot rust komen in het Noorderplantsoen? Het kan vanaf het beeldscherm waar je nu naar tuurt, in 1 minuut 20. En nog veel meer natuurlijk, in Rondje Groningen vandaag.

1) Nieuw: Engels nieuws uit ons Noorden

Helemaal nieuw op het internet: de website Northern Times. Het is een webstek met Engelstalig nieuws uit Groningen, Drenthe en Friesland, gemaakt door persbureau Tammeling en International Welcome Center North. De reden dat je Top Dutch in de trailer voorbij ziet komen? Zij deden er net als het Akkoord van Groningen aan mee.

2) Treinwagon te weinig naar Groningen

Het was weer flink druk in de trein van Den Haag naar Groningen vanochtend. De NS reageert niet inhoudelijk, maar verzoekt reizigers de druktemelder te gebruiken.

3) Kalmerende wandeling

Wat doe je met je GoPro als je niet op de piste staat? Wezel Spijker ging ermee het Noorderplantsoen in bij een rustige wandeling. Met deze muziek eronder levert het een kalmerende video op.

4) Grunneger land in slowmotion

En nu je al helemaal zen bent: OnZe zette wat chillout-muziek onder extreme slowmotion beelden van het Grunneger land.

5) Panna op het ijs

Vorige week lag er natuurlijk ijs in - heb je 'm weer - het Noorderplantsoen, waarop je kon schaatsen. Maar kon je er ook op voetballen? Dat wilde vlogger TomvFreestyle ook wel even weten.

6) Klein bier uit de horeca (1)

Dan in het kader 'klein bier uit de Groningse horeca': wist je dat het Postillion Hotel in Haren deels is opgehangen aan een racepaard?

7) Klein bier uit de horeca (2)

En misschien wel de bekendste kroeg van de provincie, die heeft nu een nieuw logo en een eigen biertje, gebrouwen in samenwerking met het Groningse BAX bier. De aanleiding is dat het nu een jaar geleden is dat Meyer de tent overnam.

8) Dat scheelde niet veel

Vastgelegd door de dashcam van Cornelis Kamp: deze last-minute stuurbeweging in Groningen.

9) Groningen armste gemeente?

You said it, Yorien!

10) Wegens succes verlengd

Verslaggever Nico Swart kwam dit leuke bordje tegen

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Wedden?