Gerrit Krolbrug is nog niet open voor wegverkeer

De Gerrit Krolbrug in de stad Groningen is nog niet open voor het wegverkeer.

Rijkswaterstaat heeft de brug vorige week opengezet vanwege de vrieskou. Door ijsvorming kan de brug te zwaar worden, waardoor ze mogelijk niet meer open wil. Om dat te voorkomen is de brug uit voorzorg geopend, zodat het scheepvaartverkeer door kan gaan.

Omrijden

Rijkswaterstaat had, vanwege het smeltende ijs, verwacht dat de brug dinsdagmorgen weer bediend zou kunnen worden. Maar het ijs in het ponton waar de brug op drijft, is nog altijd bevroren.

Automobilisten moeten dus nog even omrijden; voetgangers en fietsers kunnen gebruikmaken van de naastgelegen fiets- en voetgangersbrug.

