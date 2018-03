Autokrasser in stad Groningen in rechtbank: 'Politie wil een rotzak uit de weg ruimen'

De autokrasser die afgelopen zomer actief was in stad Groningen hoort zestien maanden gevangenisstraf te krijgen, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. Ook moet hij worden opgenomen in een kliniek.

Dat eist de officier van justitie deze dinsdagochtend in de Groningse rechtbank. Verdachte Peter B. vindt zelf dat het probleem niet bij hem ligt.

152 serieuze meldingen

In de periode tussen juni en september 2017 kwamen er zo'n 300 aangiften binnen van bekraste auto's in de stad Groningen. De schade loopt in de honderden euro's per auto. Bovendien kunnen gedupeerden niet altijd bij hun verzekeraar terecht. Het bekrassen van auto's valt onder vandalisme en dat wordt vaak niet vergoed.

Van de 300 aangiften, ziet het openbaar ministerie er 152 als serieus. Uiteindelijk werd voor 29 vernielingen genoeg bewijs gevonden. Die gevallen waren duidelijk vastgelegd op beeld.

Flesje met spijker

Voor die 29 vernielingen stond de 40-jarige Peter B. uit Stad vandaag terecht. Hij werd in juni op heterdaad betrapt in de Herman Colleniusstraat, met een flesje met een spijker in zijn hand. Er waren toen al 120 meldingen binnengekomen bij de politie.

Liever Marianne

B. ontkent de vernielingen zelf, ook al zijn er camerabeelden waarop te zien is hoe hij ruiten bekrast. Volgens B., die liever als Marianne wil worden aangesproken, zijn de beelden gemanipuleerd en heeft de politie het op hem gemunt.

Kans op herhaling groot

Volgens deskundigen kampt de man met ernstige psychische problemen en mag hij niet onbehandeld de straat op. De kans op herhaling zou zonder behandeling groot zijn.

Hij hoorde zestien maanden celstraf, waarvan vijf voorwaardelijk, tegen zich eisen. Daardoor kan de man binnen twee maanden worden opgenomen. De man zit sinds 21 juni in voorarrest.

De Stadjer werd in 2015 nog door de rechtbank in Groningen vrijgesproken van een brandstichting op een camping aan het Slochterdiep in Lageland.

De uitspraak volgt over twee weken.

