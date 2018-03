Analyse: PvdA en SP zijn bondgenoten in de Veenkoloniën

Samenwerken op de linkerflank van het politiek spectrum. Lange tijd kwam het in onze provincie niet echt van de grond. In de Veenkoloniën is anno 2018 alles anders.

De PvdA en de SP; in onze provincie was dat niet altijd een geslaagde combinatie. De PvdA werd door de SP'ers gezien als een machtspartij, een bestuurdersbolwerk dat zijn rode veren was verloren. Niet voor niets koos de provinciale SP in 2015 voor een coalitie zonder de PvdA.

Het roer om

Maar hoogmoed komt, ook in de politiek, voor de val. De PvdA kreeg drie verkiezingen op rij ongenadig op haar falie. De brede linkse volksbeweging is niet meer. Het roer moest om en ging ook om. In Den Haag wordt samengewerkt door de PvdA, SP en GroenLinks. Samenwerken op de linkerflank kan dus wél.

In Oost-Groningen is dat nu enige tijd aan de gang. In Hoogezand-Sappemeer en Oldambt vonden de SP en de PvdA elkaar in 2014 zelfs in coalitieverband en dat bevalt beide partijen goed. Zo goed, dat die lijn ook in Veendam en Stadskanaal wordt doorgetrokken.

Veendam

De afgelopen vier jaar trokken de SP en de PvdA regelmatig met elkaar op. Na de vorige raadsverkiezingen in Veendam omarmden de PvdA en de SP elkaar, waardoor GemeenteBelangen zich genoodzaakt zag een coalitie op te tuigen met CDA, VVD, D66 en ChristenUnie. Twee 'rode' partijen, dat was voor GB-voorman Henk-Jan Schmaal en consorten iets te veel van het goede.

Sociaal college

Die lijn zet zich door richting de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Want hoewel de PvdA minder stellig is dan de SP ('geen college met GemeenteBelangen'), is de partij met nieuwbakken lijsttrekker Yvette de Raad niet van plan zich zomaar gewonnen te geven. Er moet, zo is de voorkeur van de PvdA, een 'sociaal' college komen in Veendam. De SP wil niet met GemeenteBelangen, dus de linkse partijen hebben zich opnieuw aan elkaar verbonden. Een stem voor de PvdA is bijna automatisch een stem voor samenwerking met de SP.

Stadskanaal

In Stadskanaal onderging de PvdA ook een kleine ruk naar links. De voorheen zo dominante bestuurderspartij was zijn gezag kwijt. In 2006 had de Knoalster PvdA tien zetels, nu zijn dat er nog vier.

Westerschool

Ook daar werd de SP gevonden als bondgenoot, tot afgrijzen van het confessionele blok CDA-ChristenUnie. Als het gaat om de Westerschool bijvoorbeeld. Wethouder Johan Hamster (ChristenUnie) ontraadde de raad deze kleine school open te houden. Dat evangelie was niet besteed aan de PvdA en de SP, die vonden dat de ouders en leerlingen van de Westerschool te kakken waren gezet door scholengroep OPRON. De school bleef, op gezag van de PvdA en de SP, nog een jaar open om komende zomer alsnog de deuren te moeten sluiten.

En daarna, rond de laatste raadsvergadering met burgemeester Baukje Galama, worstelde de PvdA zich los van het 'monsterverbond' met het CDA en de ChristenUnie en koos het voor de lijn van de SP en D66. Het lijkt een voorbode te zijn voor een periode na 21 maart. De PvdA wil, wanneer de SP met een goede wethouderskandidaat komt, haar lot verbinden aan de socialisten.

De coalities

In Veendam is het dus een stem op een coalitie met GemeenteBelangen of een stem op een coalitie met PvdA/SP. In Stadskanaal is het een stem op een coalitie met CDA/ChristenUnie of een stem op een gemeentebestuur met PvdA/SP. Al is er in Stadskanaal één voorbehoud. Huidig PvdA-lijsttrekker Egbert Hofstra wil namelijk dolgraag wethouder worden. En wanneer een politicus de macht ruikt, verdwijnen partijprincipes soms ineens als sneeuw voor de zon.

