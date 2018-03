Deel dit artikel:











Patiënten waarderen maaltijden in Refaja Ziekenhuis Patiënten kunnen het eten in het Refaja Ziekenhuis wel waarderen. (Foto: Dennis Venema)

De tijd dat je in het ziekenhuis lag en er tegenop zag dat de kar met de warme hap bij je bed werd gereden omdat het eten gewoon vies was, lijkt voorbij. Tegenwoordig wordt er flink geïnvesteerd in maaltijden voor de patiënten.

Zo ook in het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal. Uit eigen onderzoek van de Treant Groep, waar het ziekenhuis onder valt, blijkt dat de meeste patiënten het eten wel kunnen waarderen. Variatie 71 procent van 274 ondervraagden beoordeelt het ziekenhuisdiner met een acht of hoger. Drie kwart van de stemmers is tevreden over de smaak en ruim tachtig procent over de variatie in het eten. De Treant Groep heeft een aantal maatregelen genomen om de patiënt nog verder tegemoet te komen. Mannen krijgen als ze willen meer eten op hun bordje, ook is er meer afwisseling in het menu en wordt het eten kruidiger.