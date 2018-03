Lopend Vuur: Zoenende mannen op een reclameposter? Niks mis mee

Er is commotie over de reclameposters van het kledingmerk Suitsupply. Op de posters zijn twee zoenende mannen te zien - en niet iedereen lijkt daarvan gediend.

Bij Kardinge in Groningen werd de poster van de tongende mannen afgeplakt met gele tape. De Groninger dichter Ronald Ohlsen plaatste er een foto van op Facebook. Elders in het land, bijvoorbeeld in Rotterdam, zijn abri's vernield en zijn posters weg.

Ontvolgers en poster-afplakkers

Op het moment dat de campagne van Suitsupply aanving, ontvolgden 12.000 mensen het merk al op sociale media zoals Instagram. Nu lijken mensen het dus ook op de posters te hebben gemunt.

De afgeplakte poster zorgt op haar beurt ook weer voor commotie:

Vlees graag!

Maandag was onze Lopend Vuur-stelling Ik wil gewoon vlees bij mijn maaltijd, naar aanleiding van de nieuwe Week zonder Vlees. Zeventig procent van de liefst 5820 stemmers, is het daarmee eens.