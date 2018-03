Bibliotheken verwelkomen duizenden nieuwe leden door afschaffen boetes

De Groninger bibliotheken hebben het aantal leden vorig jaar met ruim 7.300 zien stijgen naar 96.000. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Biblionet Groningen, waarbij 42 bibliotheken in onze provincie zijn aangesloten.

Volgens Jacqueline Roelofs, manager markt en innovatie bij Biblionet, is dat voornamelijk te danken aan het afschaffen van de boetes als boeken te laat worden ingeleverd.

Eenvoudiger abonnement

'We hebben in december 2016 een nieuw, eenvoudiger abonnement ingevoerd waarbij je 25 boeken of andere materialen kunt lenen. Je hoeft geen reserveringskosten of leenkosten meer te betalen en je kunt boetevrij lenen', aldus Roelofs.

'Over die boetes was veel onvrede. Mensen vinden het heel vervelend om boetes te betalen, het maakt niet uit of het veel of weinig is. Volgens onze medewerkers was er ook altijd gedoe over. Doordat we dat nu niet meer hebben, maken we minder administratie- en incassokosten.'

Mensen die hun boeken nu te lang houden, krijgen na een paar weken een e-mail met het verzoek om het boek terug te brengen. En dat doen ze. 'Het nieuwe beleid leidt niet tot minder teruggebrachte boeken', constateerde Roelofs al.

Boetegelden

Het boetevrij lenen zorgt er wel voor dat de Groninger bibliotheken inkomsten uit leen- en boetegelden mislopen. Het gaat dan om circa één ton op jaarbasis. Volgens Biblionet waren deze inkomsten al minder geworden, doordat leners sinds 2011 per e-mail werden herinnerd aan de uitleentermijn.

'We hebben dit verlies ingecalculeerd', zegt Roelofs. 'Maar met meer nieuwe leden hopen we dat verlies op te vangen. We proberen de bibliotheken daarom zo aantrekkelijk mogelijk te maken.' Zo worden de bibliotheken gemoderniseerd en organiseren ze meer activiteiten, zoals computercursussen of voorstellingen. Ook kunnen mensen hulp krijgen bij het invullen van hun belastingaangifte.

E-books winnen terrein

Maar wat blijft is de populariteit van het vertrouwde papieren boek, zegt Roelofs. 'E-books worden wel wat populairder, we zijn in Groningen zelfs koploper in Nederland met het uitlenen van e-books, maar het gewone boek is nog steeds veruit het populairst.'

