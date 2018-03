Slager pakt vals geld-criminelen: 'Ik denk dat het om een bende gaat'

De hele dag hadden ze erop gewacht. Toen maandag aan het eind van de middag een jongen de zaak binnenkwam en een blikje Red Bull kocht, betaalde hij met vijftig euro. Alle alarmbellen gingen af in Nice Food House in Stad. Vals geld?

Het biljet werd achter in de broodjeszaak gecontroleerd. En inderdaad: het biljet bleek vals. Eigenaar Remko Borkhuis en een medewerker stapten op de jongen af en pakten hem bij zijn kraag. 'We worstelden wat en toen was het ook wel klaar', vertelt Borkhuis.

Zijn handlanger, die buiten op een scooter stond te wachten, werd ook gepakt en overgedragen aan de politie. 'Mooi dat ze gepakt zijn maar je hebt er een hoop ellende van', meent Borkhuis.

Maatregelen

Vijf valse biljetten van vijftig euro waren vorige week al bij Nice Food House ingeleverd. 'Toen ik zelf de kas opmaakte had ik het niet eens door. Mijn vrouw, die later de boel natelde, gelukkig wel.' Borkhuis nam meteen maatregelen.

'We hebben afgesproken dat we elk biljet van vijftig euro waarmee betaald werd gingen controleren. We hadden al een beetje het vermoeden dat ze terug zouden komen. Het was lang wachten, maar gelukkig is het gelukt.'

Ik krijg niks van de verzekering en het valse geld moest ik meteen bij de politie inleveren Remko Borkhuis - winkelier

Inleveren

Borkhuis kan naar zijn geld fluiten. 'Ik krijg niks van de verzekering en het valse geld moest ik meteen bij de politie inleveren. En dan heb ik het nog niet eens over de tijd die het allemaal kost.'

Ondertussen is hij voor velen een held en is het waarschijnlijk afgelopen met het valse geld in Groningen. Maar daar is Borkhuis niet zo zeker van. 'Ik denk dat het om een bende gaat. Ik wil mijn collega-ondernemers waarschuwen om wel alert te blijven', aldus Borkhuis, die ook eigenaar is van de Gildehuus-slagerijen.

Verhoord

De twee verdachten, twee jongens van 16 en 17 jaar uit de stad, zitten nog in hechtenis. Ze worden dinsdagmiddag verhoord. De politie laat weten blij te zijn met de actie van Borkhuis. 'Ze hebben het precies goed gedaan en ons meteen gebeld. Goeie actie', laat een complimenteuze politiewoordvoerder Anthony Hogeveen weten.

Lees ook:

- IJsbanen gedupeerd door valse briefjes van vijftig euro

- Valse briefjes van 50 euro duiken steeds vaker op in Groningen