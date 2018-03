Veelbesproken ambassadeur Pete Hoekstra op bezoek in geboortestad Groningen

De in Groningen geboren Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra is voor een meerdaags werkbezoek in onze provincie.

De gemeente Groningen laat weten dat hij onder meer op bezoek gaat bij burgemeester Peter den Oudsten, het Provinciehuis en de Rijksuniversiteit Groningen.

No-gozones

Hoekstra is geboren in Groningen en emigreerde met zijn ouders in 1965 naar de VS. De ambassadeur is veelbesproken door enkele uitspraken.

Zo zei hij in een interview met de NOS dat er in Nederland no-gozones zijn en dat politici in de brand worden gestoken. Kritische vragen van de Nederlandse pers daarover ontweek hij vervolgens.

Programma

De woordvoerder van burgemeester Den Oudsten kan geen verdere uitspraken doen over het bezoek: 'Daarvoor moet je bij de Amerikaanse ambassade zijn'. De contactpersoon van de Amerikaanse ambassade is echter onbereikbaar.

Hoekstra praat op het provinciehuis in ieder geval met gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) van Economie en commissaris van de Koning Rene Paas.

