Zo herken je vals geld en dit moet je er mee doen

Je hoort er de afgelopen week regelmatig over: vals briefgeld. De politie waarschuwde er extra voor, bij ijsbanen werd met valse briefjes betaald en dinsdag betrapte een ondernemer in Stad een valsmunter op heterdaad.

Maar hoe kun je nou zelf vals geld herkennen en wat moet je er mee doen als je het toch geaccepteerd hebt?

1) Snelle controle: kijken, voelen en kantelen

Als je geld overhandigd krijgt en je wilt kijken of het echt is, dan zijn er een verschillende echtheidskenmerken die je vrij snel kunt checken.

De Nederlandse Bank heeft een overzicht van alle biljetten en welke kenmerken je bij elk biljet kunt checken. Bij de meeste biljetten is er snel een watermerk te zien, inkt te voelen en kun je door te kantelen een cijfer of hologram zien.

2) Ga verder dan een snelle controle

Heb je na een snelle controle nog steeds twijfels? Ga dan op zoek naar nog wat meer echtheidskenmerken.

De dikte van het papier bijvoorbeeld, check of er een veiligheidsdraad te zien is of pak een vergrootglas en ga op zoek naar 'microtekst'. De Nederlandse Bank legt op een aparte pagina uit waar je nog meer op kunt letten.

3) Gebruik de app 'Vals of echt'

De Nederlandse Bank heeft ook een app uitgebracht waarmee je de echtheid van een eurobiljet kunt checken. Handig om even te installeren dus voor Android of iOS.



4) Schakel een detectieapparaat in

Ben je een ondernemer of heb je veel met biljetten te maken? Dan kan het handig zijn om een detectieapparaat aan te schaffen. Je ziet ze nu al veel in bijvoorbeeld supermarkten en horeca.

De apparaten controleren snel op echtheid en piepen bij een verdacht biljet. Er zijn overigens ook ultraviolet en infrarood lampen die de echtheidskenmerken beter laten uitkomen, maar dan moet je nog wel zelf beslissen of het biljet echt is.

5) Bij twijfel: niet accepteren

Heb je alle middelen ingeschakeld en weet je nog steeds of een biljet echt is? Accepteer het dan niet.

Je bent niet verplicht om geld aan te nemen. Je mag je eigen afweging maken en kunt op zo'n moment beter de andere partij aanbevelen naar een bank of de politie te gaan. Zo loop je zelf geen risico.

6) Toch een vals biljet aangenomen, wat nu?

Dat is natuurlijk flink balen, want een vals biljet is niks waard. Je bent dus sowieso de waarde van het biljet kwijt.

Belangrijk is wel dat je het biljet niet zelf opnieuw uit gaat geven. Dat is namelijk strafbaar.

Weet je nog wie je het biljet heeft gegeven of waar je het hebt gekregen? Ga dan met die informatie en het valse biljet naar de politie. Je krijgt dan een bewijs van afgifte en de politie kan kijken of er actie ondernomen kan worden. Blijkt na controle het biljet toch echt, dan krijg je de waarde alsnog.

Mocht je de herkomst niet meer weten dan kun je met het biljet naar je eigen bank of De Nederlandse Bank. Zij controleren het ook nog een keer en mocht het echt zijn dan krijg je ook hier de waarde nog terug. Opsturen kan trouwens ook met dit formulier (pdf).

Door naar de politie of de bank te gaan zorg je er in elk geval voor dat het biljet uit omloop is.

7) Doe de quiz

Denk jij dat je vals geld kunt onderscheiden van echt geld? De Nederlandse Bank heeft een quiz gemaakt waarmee je je inzicht kunt testen. Hoe goed breng je het er vanaf?

