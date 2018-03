Camerabewaakte zeearenden broeden

Het paartje zeearenden dat zich bij het Zuidlaardermeer ophoudt, broedt weer. Vorig jaar kreeg het paar ook al een jong. Om de roofvogels in alle rust te laten broeden, bewaakt het Groninger Landschap de broedplaats met camera's.

'We zien er de komende tijd streng op toe dat iedereen zich aan de toegangsvoorwaarden houdt', vertelt natuurbeheerder Michel Krol. 'Rond het nest registeren camera's dag en nacht ongewenste bezoekers. Daarnaast zijn onze handhavers met grote regelmaat in het gebied aanwezig.'

Noodzaak

Het Groninger Landschap hoopt ook dit jaar weer op gezinsuitbreiding en sommeert dan ook om de zeearenden met rust te laten tijdens deze kwetsbare periode. 'Het inzetten van toezicht en handhaving kost veel geld', geeft Krol aan. 'Maar de noodzaak is er zeker, want de zeearend is juist in het broedseizoen erg verstoringsgevoelig.'

Er is 10.000 euro nodig voor het extra toezicht op de zeearenden, die maandag zijn neergestreken op het nest. Via de website van het Groninger Landschap kunnen er donaties gedaan worden om het hele bedrag te financieren.

