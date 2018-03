Bomen vallen bij bosjes, maar wat gebeurt er met het hout?

De bomen langs de Zuidelijke Ringweg in Stad vallen bij bosjes, de N366 is inmiddels een stuk minder groen en er wordt flink gesnoeid door Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Maar waar gaat al dat hout eigenlijk naar toe?

Zuidelijke Ringweg: veelal hergebruik

Een aantal van de gekapte boomstammen wordt ter beschikking gesteld aan Minerva en Innovatiewerkplaats Helpman, zo laat een woordvoerder van aannemer Combinatie Herepoort weten.

'Met de stammen kan meubilair gemaakt worden voor het infocentrum en speeltoestellen voor in de wijk. Al het overige materiaal wordt hergebruikt voor de productie van spaanplaten of gebruikt als energiebron voor biovergistingsinstallaties.'

Het is volgens de woordvoerder incidenteel voorgekomen dat een buurtbewoner een blokje hout kreeg voor in de houtkachel.

Staatsbosbeheer: vooral druk met essentaksterfte

Waar Staatsbosbeheer normaal nu vooral onderhoud zou plegen, is het op dit moment druk bezig met het bestrijden van de essentaksterfte. Daarom wordt er volop gesnoeid in de bossen op de klei, zoals in Duurswold, Oldambt en het Hogeland.

'Het grootste gedeelte van onze tijd zijn we daar mee bezig', zegt woordvoerster Anja Zijlstra. 'Dat moeten we ook doen vanwege de veiligheid van de bossen.'

De bomen die worden gerooid gaan hoofdzakelijk naar de houtbewerking of worden verwerkt tot spaanplaat of papier.

'Losse takken en boomtoppen blijven soms liggen', legt Zijlstra uit. 'Dat is afhankelijk van de plannen voor het bos. Een gedeelte gaat ook door de versnipperaar en is de basis voor biomassa.'

Hout voor de eigen kachel?

Is het ook mogelijk om als particulier hout van Staatsbosbeheer te kopen? Dat lijkt in de regel niet veel te gebeuren.

Zijlstra:'Het is zeker niet zo dat mensen ons kunnen bellen voor hout. Af en toe organiseren we een verkoopdag voor boomstammen. Wat we wel vaker doen is een sprokkeldag. Dan mogen mensen met een kruiwagen het bos in om overgebleven hout gratis te sprokkelen.'

Natuurmonumenten: hout is te koop in de webshop

Bij Natuurmonumenten pakken ze het iets anders aan, daar is het gekapte hout gewoon te koop in een webshop. Ook kan het bij bezoekerscentra gekocht worden.

'Het grootste gedeelte gaat de industrie of de verkoop in', zegt een woordvoerster. 'Maar we laten ook regelmatig hout gewoon in het bos liggen als voedingsbron voor nieuwe begroeiing en schuilplek voor dieren.'

Wel minder groen

We weten dus wat er met de bomen gebeurt, maar een gekapte boom komt niet zo snel weer terug. Het is dus op veel plekken in onze provincie een stuk minder groen en dat valt ook weer op. Overigens worden bij zowel de ringweg als de N366 weer bomen gepland.

