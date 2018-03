True Fake News: nieuwe serie van Varkentje Rund-maker

De Groninger tekenfilmmaker Michiel Hoving heeft een nieuwe serie gelanceerd. True Fake News heet de serie.

Hoving is de man achter de populaire tekenfilmserie Varkentje Rund uit het jeugdprogramma Het Klokhuis. Met de nieuwe serie haakt hij aan bij de discussie over nepnieuws.

Elon Musk op de hak genomen

Met True Fake News, oftewel Echt Nep Nieuws, wil Hoving actuele grappen maken voor een internationaal publiek. In de eerste aflevering neemt de Groninger kunstenaar Tesla-baas Elon Musk op de hak.

Onlangs schoot Musk met een raket één van zijn elektrische auto's het heelal in. Die stunt is voor Michiel Hoving het begin van zijn nieuwste serie. 'Afgelopen zondag zat ik hier thuis aan tafel en bedacht ik het verhaaltje, gisteren heb ik het filmpje gemaakt en nu staat het online.'

Internationaal publiek

Varkentje Rund maakt Hoving voor het Nederlandse publiek. Met True Fake News wil Hoving een internationaal publiek bereiken.

'Twintig jaar geleden maakte ik ook internationale animaties die ik op internet zette', vertelt Hoving. 'Alleen toen bestond YouTube nog niet.' Inmiddels heeft hij dankzij Varkentje Rund veel ervaring met het populaire videokanaal en verwacht hij een groter publiek te bereiken.

Kim Jung-un voor de deur

Voor de nieuwe serie laat Hoving zich vooral inspireren door de actualiteit. Vandaar de eerste aflevering over Tesla. 'In die aflevering komt ook de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un voor. Mijn vrouw is nu wel bang dat hij straks voor onze deur staat en dat we de rest van ons leven Koreaans moeten eten', vertelt de kunstenaar.

Lucy de Poedel

Michiel Hoving is inmiddels al jaren verbonden aan het tv-programma Het Klokhuis. Voor dat programma maakte de Groninger meer dan 160 afleveringen van de animatieserie rond Varkentje Rund. Binnenkort begint Hoving ook voor Het Klokhuis met een nieuwe serie. Die serie gaat over een teefje met de naam Lucy de Poedel.

