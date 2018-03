Tegenvaller voor sneltrein naar Duitsland: bodem blijkt toch echt te zwak

Het is tussen de Stad en Bad Nieuweschans niet overal mogelijk om 140 km/u over het spoor te rijden. (Foto: ProRail)

De toekomstige sneltrein tussen Groningen en Bad Nieuweschans kan niet op het hele traject 140 kilometer per uur rijden. De bodem onder het spoor is te zwak om op bepaalde delen die snelheid te halen.

Dat bleek vorig jaar al uit bodemonderzoek door ProRail. Een second opinion, die door de provincie is aangevraagd, geeft nu dezelfde uitkomst. 'Dat is een tegenvaller', zegt gedeputeerde Fleur Gräper (D66).

Een snelle trein tussen Groningen en Bad Nieuweschans is belangrijk voor de Wunderline. Met die lijn moeten reizigers snel en comfortabel van Groningen naar Bremen kunnen reizen en weer terug.



Grond gaat meer schudden

Wanneer een trein 140 kilometer per uur rijdt in plaats van de huidige 120 kilometer per uur, gaat de grond onder het spoor meer schudden. De mate waarin de grond heen en weer beweegt, de zogeheten grondversnelling, wordt dan te groot.

De bodemgesteldheid op het hele traject aanpassen loopt in de papieren. Dat gaat de provincie niet doen. Wel wordt er gekeken of er op andere plekken alsnog snelheid kan worden gewonnen.

Secondes schrapen

'We blijven dezelfde snelheid houden op de zwakke plekken', zegt de gedeputeerde. 'Bij stations hopen we dan meer tijd te kunnen winnen.' Het is secondes schrapen, erkent ook Gräper. 'Hier een minuutje, daar dertig seconden.'

Ook al wordt de snelheidswinst minder dan aanvankelijk gehoopt, toch is de extra trein volgens Gräper nodig. 'Het is het wel waard. Met name in de spits staat de capaciteit echt onder druk. We moeten nu met de nieuwe situatie een ingewikkelde puzzel leggen, zodat alles in de dienstregeling past.'

Door de tegenvaller lopen de kosten ook op. Voor de verdere uitwerking van de plannen vraagt Gräper om 1,65 miljoen euro extra aan onderzoeksgeld. Provinciale Staten moet daar binnenkort over besluiten.



Friesenbrücke

De beroerde gesteldheid van de grond onder bepaalde gedeelten van het spoor tussen Groningen en Bad Nieuweschans is niet de eerste tegenslag voor de Wunderline. De kapotte Friesenbrücke bij Weener zorgde eerder al voor hoofdbrekens. Die brug is pas in 2024 weer in gebruik.

