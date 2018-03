Noord Vandaag: Jongeren staan ver af van 'grijze mannen met stropdassen'

Meer jongeren laten stemmen met een mobiele stembus. Dat plan van de gemeente Stadskanaal kan op instemming rekenen van de jonge kandidaat-raadsleden Joëlle Maxime Ham (SP) en Merlijn Wiersema (CDA).

'Met zo'n mobiele bus zal je niet iedereen naar de stembus krijgen', zegt Wiersema. 'Maar hij komt bijvoorbeeld ook op het station te staan en dat dan zullen er toch meer jongeren zijn die wel gaan stemmen.

'Oude grijze mannen met stopdas'

Maar waarom stemmen er eigenlijk zo weinig jongeren bij de gemeenteraadsverkiezingen? Ham en Wiersema denken dat de politiek te ver af staat van de jongeren.

Ham: 'Je ziet in de politiek vaak oude, grijze mannen met een stropdas die ook nog eens onbegrijpelijke taal spreken.'

'Jongeren voelen zich niet gehoord', vult Wiersema aan. 'Ze kunnen wel geïnteresseerd zijn voor politiek, als ze maar goed geïnformeerd worden.'

De grote vraag: hoe bereik je jongeren dan?

Wiersema (CDA) denkt dat jongeren wel interesse hebben in onderwerpen die ze zelf tegenkomen, zoals het uitgaansleven.

'Als het gaat over een terras dat om tien uur dicht moet, zoals dat hier in Stadskanaal heeft gespeeld, dan heeft dat uiteindelijk ook met de gemeente te maken. Dat interesseert jongeren wel.'

'Je moet jongeren echt aanspreken, de buurt ingaan', is de overtuiging van Ham (SP). 'En ik denk dat zo'n mobiele stembus helpt. Hoe lager de drempel, hoe eerder ze zullen stemmen.'

