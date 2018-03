Vanavond bij RTV Noord: Hessels (on)gewilde dood

De 48-jarige Hessel Pijpker uit Delfzijl stapte vorige week dinsdag uit het leven. Hij koos voor euthanasie, omdat hij vanwege de zenuwziekte SMA geen toekomst meer zag.

Aan deze ziekte lijden enkele honderden patiënten in Nederland. Het zorgt ervoor dat zenuwen in het lichaam afsterven, met verlamming tot gevolg.

Medicijn te duur

Tegen de ziekte is een medicijn ontwikkeld, maar daar kon Hessel - net als veel andere patiënten - niet over beschikken. Het is te duur en wordt in Nederland in slechts een aantal gevallen vergoed.

Hessel, goedlachs en gek op honden, ging het afgelopen halfjaar hard achteruit. Een leven aan de beademing en sondevoeding zag hij niet zitten. Hij besloot vroegtijdig uit het leven te stappen.

Vanavond 18:00 uur op TV Noord

RTV Noord volgde Hessel in de laatste weken van zijn leven. Zijn bijzondere verhaal is vanavond om 18:00 uur te zien in Noord Vandaag en op rtvnoord.nl.