Brief NAM over oude schades; nog geen eindbod

De ruim zesduizend Groningers die voor 31 maart 2017 schade hebben gemeld, ontvangen vandaag een brief van de NAM over de afhandeling van de oude schades.

In de brief staat dat ze voor 1 juli 2018 een definitief aanbod krijgen voor de afhandeling van alle oude schademeldingen. Hoe dat aanbod eruit ziet, is nog afwachten. De NAM heeft eerder aangegeven dat iedereen een 'redelijk en billijk' aanbod krijgt.

Keuze tussen herstel en geldbedrag

Als de gedupeerden het definitieve aanbod krijgen, moeten ze kiezen of ze de schade laten herstellen door een erkende aannemer of dat ze het schadebedrag uitgekeerd krijgen op hun bankrekening. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn als mensen het aanbod niet accepteren.

In de brief staan nog meer onduidelijkheden. Zo krijgen de meeste schademelders die de schade hebben aangemeld bij de Arbiter Bodembeweging ook een aanbod van de NAM of het Centrum Veilig Wonen. Het is onduidelijk welke gevallen dat zijn.

'Ik heb al drie keer een aanbod geweigerd'

In de besloten Facebookgroep Groningen Sterk van RTV Noord reageren mensen gelaten. 'Ik ben benieuwd waar ze mee komen. Ik heb al drie keer een aanbod geweigerd, dus we wachten af. Maar we wachten ondertussen al meer dan twee jaar op een oplossing', reageert één van de leden.

Commissie Mijnbouwschade

De NAM moet alle ruim 6000 oude schadegevallen voor 1 juli dit jaar afhandelen. Dat heeft minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat aan het aardoliebedrijf gevraagd.

Volgens Wiebes was het niet mogelijk om de oude schadegevallen onder te brengen bij de nieuw op te richten commissie Mijnbouwschade. Deze commissie gaat vanaf 19 maart aan de slag met alle schademeldingen die na maart vorig jaar zijn binnengekomen.

Extra personeel ingehuurd

De NAM en CVW hebben extra personeel ingehuurd om alle oude schadegevallen voor aankomende zomer af te handelen. Het is onduidelijk wat er gebeurt als dat niet lukt. Minister Wiebes houdt maandelijks een oogje in het zeil of de schadeafhandeling volgens afspraak verloopt.

