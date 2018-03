Bewoners Farmsumerweg in actie: 'Straks rijden hier 14.000 auto's per dag langs'

De bewoners van de Farmsumerweg in Appingedam zien het helemaal niet zitten. Als straks de N33 wordt verlegd kan het wel eens veel drukker worden aan hun toch al drukke weg. Het liefst zien de bewoners de toekomstige autoweg alsnog een andere route krijgen, zegt bewoonster Geertruida Schuringa. 'En anders moet de huidige variant dusdanig aangepast worden dat het hier niet veel druk

ker wordt.'

Petitie

Inmiddels zijn de bewoners een petitie gestart. Bewoners willen dat de gemeente mensen ontmoedigt om via de Farmsumerweg Appingedam binnen te rijden. Zeker 57 mensen hebben de petitie al gesteund, verwacht wordt dat dat er nog heel wat meer worden.



Langer

De bewoners denken dat het verleggen van de N33 zeker 2.000 auto's per etmaal op de Farmsumerweg extra oplevert. Die auto's rijden nu nog via de Woldweg, maar die route wordt straks onaantrekkelijker: immers is die aanrijdroute vanaf de N33 veel langer dan de route vanaf de Farmsumerweg.

Nu al druk

Overigens is het nu al druk op de Farmsumerweg. 'Er zijn veel zijwegen, maar ook uitritten van bewoners. Die kunnen nu al amper de weg op draaien door de drukte. Bovendien leeft vrijwel geen fietser de twee rijrichtingen die er zijn na', zegt Schuringa. 'Het wordt tijd dat er beter gehandhaafd wordt.'

Reactie gemeente Appingedam

Wethouder Van Bostelen (CDA) van de gemeente Appingedam wil pas reageren op de petitie zodra die aan de gemeente is overhandigd.

