Haren klimt in de pen en verbetert antwoorden van Ollongren

Minister Ollongren heeft de Kamerleden onjuiste informatie gegeven volgens de Harener politieke partijen CDA, D66, Gezond Verstand Haren en het burgercollectief Burgercomité Haren.

Daarom hebben deze partijen gezamenlijk de antwoorden van de minister van Binnenlandse Zaken verbeterd.

De verbeteringen zijn gestuurd naar de Kamerleden en de griffier van de Vaste Kamercommissie van Binnenlandse zaken. In totaal hebben de partijen zo'n 52 antwoorden voorzien van, volgens hen, de feitelijke antwoorden.

Nepnieuws

'Door de antwoorden van de minister te vergelijken met de feitelijk juiste antwoorden kunnen de Kamerleden zelf vaststellen dat veel antwoorden van Minister Ollongren niet kloppen. Heel opmerkelijk voor een minister die heeft aangekondigd de strijd aan te zullen gaan met nepnieuws', schrijven de herindelingstegenstanders in een gezamenlijk statement.

Ollongren beantwoord

Maandag werden de antwoorden van minister Kajsa Ollongren (D66) op vragen vanuit de Vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken gepubliceerd. Kamerleden stelden de vragen naar aanleiding van de hoorzitting op 19 januari, die in het kader stond van de herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer. Uit de antwoorden blijkt dat de minister nog altijd vasthoudt aan de voorgestelde herindeling.

Het klopt niet

Maar volgens de verbeteraars kloppen de antwoorden op de vragen dus niet. 'We hielden er al rekening mee dat de provincie gevraagd zou zijn om vragen te beantwoorden. Daarom hebben wij voor elk van de gestelde vragen, voor zover die betrekking hebben op Haren, het feitelijke juiste antwoord geformuleerd.' Laten CDA, D66, Gezond Verstand Haren en het Burgercomité weten.



Het klopt wel

Gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) nam, tegen het zere been van Haren, destijds namens de provincie het besluit dat de gemeente moest herindelen met Groningen en Ten Boer. 'Ik heb de antwoorden van de minister gelezen en die kloppen', laat hij weten.

Brouns geeft toe dat de provincie een rol heeft gespeeld in de beantwoording. 'Maar dat is gebruikelijk bij herindelingen. Het wordt ambtelijk afgestemd. De formulering en feitelijke inhoud is echter wel voor rekening van het ministerie.' Met de formulering en de feitelijke inhoud is volgens de provinciebestuurder niks mis.



'Ja, het kan zijn dat er rechtstreeks gekopieerd is uit ons eerder gestuurde herindelingsadvies, maar daar is niks mis mee. Zo gaat dat ook bij andere herindelingen', besluit Brouns.

Ministerie

Een woordvoerder van minister Ollongren laat weten dat iedereen vrij is om op de gegeven antwoorden te reageren. 'Wij versturen geen brieven met antwoorden waar we niet achter staan', laat het ministerie van Binnenlandse Zaken weten.

