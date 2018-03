Om 19:00 uur live: Donar - Cluj

Jason Dourisseau in duel met Cluj-speler Zeljko Zakic (Foto: JK Beeld)

Donar speelt dinsdagavond voor een uitverkocht MartiniPlaza de heenwedstrijd in de achtste finale van de FIBA Europe Cup. Tegenstander is het Roemeense Cluj-Napoca.

Aanvankelijk zou Donar de eerste wedstrijd in Roemenië spelen, zodat de beslissing tijdens de return op 14 maart in Groningen zou vallen. Maar omdat MartiniPlaza dan niet beschikbaar is, werd besloten om de thuis- en uitwedstrijd om te draaien.

Cluj-Napoca is geen onbekende tegenstander voor Donar. Eerder in deze Europese campagne kruisten beide ploegen al tweemaal de degens. Beide keren won de ploeg van Erik Braal.

Winnaar

De winnaar van het tweeluik in de achtste finale van de FIBA Europe Cup neemt het in de kwartfinale op tegen de winnaar van Mornar Bar (Montenegro) en BC Oostende (België).

Kijk live

Volg de wedstrijd vanaf 19.00 uur via onderstaande stream. Het commentaar is van verslaggever Karel-Jan Buurke, de analyse komt van oud-Donar speler Hein Gerd Triemstra.