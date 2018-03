Donar wervelt langs Cluj en staat met anderhalf been in kwartfinale

Donar heeft zich van een uitstekende uitgangspositie verzekerd door in de eerste achtste finale in de strijd om de FIBA Europe Cup het Roemeense Cluj met 103-76 te verslaan. Voor een uitverkocht MartiniPlaza speelde de formatie van coach Erik Braal de tegenstander bij vlagen volledig van de vloer.

Uitzinning publiek

Voor een uitzinnig publiek, 4350 man sterk, was Donar veel te sterk voor de bezoekers die na een acceptabel eerste kwart overklast werden door een ontketende thuisploeg. Bij rust was de voorsprong voor de Groningers opgelopen tot een verschil van twaalf punten: 46-34.

Gaspedaal ingedrukt

Na de onderbreking drukte de thuisploeg het gaspedaal volledig in en bezweken de gasten onder de constante pressing van Donar. Na drie kwarten was het 79-55, in de laatste tien minuten werd het verschil opgevoerd tot 27 punten. Eindstand 103-76 in het voordeel van de Groningers.

Topscorer

Topscorer en uitblinker aan de kant van de withemden was Brandyn Curry met 26 punten. Drago Pasalic, Evan Bruinsma en Teddy Gipson waren alle drie goed voor zestien punten. De return volgende week woensdag 14 maart in Cluj lijkt door deze score een formaliteit.

