Storing luchtalarm veroorzaakt door ruzie tussen stroomleveranciers

De storing van luchtalarmen van afgelopen maandag in een deel van onze provincie, komt door dezelfde ruzie waardoor klokken iets achterlopen.

Dat meldt het IFV, het bedrijf dat de luchtalarmen beheert. Digitale klokken worden meestal aangestuurd door wisselstroom. Dit is in Europa 50 hertz, en betekent dat de stroomrichting vijftig keer per seconde wisselt.

Onenigheid

Door onenigheid in Zuid-Europese landen is dat nu iets minder vaak dan vijftig keer per seconde. Omdat alle stroomnetwerken in Europa op elkaar zijn aangesloten, merken we dat ook in ons land.

De problemen ontstonden half januari en sindsdien kan de wekkerradio of magnetronklok ongeveer vijf minuten achterlopen. Klokjes die op software werken, zoals de smartphone, hebben geen last van dit probleem.

Meldingen

Elke eerste maandag van de maand worden om twaalf uur 's middags de sirenes getest. Vlak na twaalf uur kwamen meldingen uit het hele land binnen van mensen die het alarm niet hadden gehoord.

Bij RTV Noord kwamen meldingen binnen uit onder meer Wagenborgen, Delfzijl, Stadskanaal, Winschoten en Uithuizermeeden. Maar in bijvoorbeeld Siddeburen en Meedhuizen zou het alarm wel zijn afgegaan.

Werken aan oplossing

Eerder zei het netwerk van Europese netbeheerders dat er wordt gewerkt aan een oplossing.

