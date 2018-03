Politie: Ulrumer kwam door verdrinking en onderkoeling om het leven

De politie sluit een misdrijf uit nadat het lichaam van de verdronken Ulrumer Bart Goeree is gevonden. Dat blijkt uit politieonderzoek. De man werd maandag gevonden in het water bij de Dokkumer Nieuwe Zijlen.

'Uit onderzoek is gebleken dat de vermiste man uit Ulrum door verdrinking en onderkoeling om het leven gekomen is', meldt de politie op Twitter.

Vermist sinds zaterdag

Goeree was sinds zaterdag vermist, nadat hij met zijn auto van huis vertrok. De auto werd zondag in Engwierum gevonden. Een dag later werd ook zijn lichaam in het water gevonden.



