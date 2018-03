Deel dit artikel:











Schimmel aangetroffen in Pekelder school Zo ziet huiszwam eruit (archiefbeeld) (Foto: Henk Monster/Wikimedia Commons)

In de Theo Thijssenschool in Nieuwe Pekela is in februari schimmel ontdekt in de kruipruimte onder het kleuterlokaal. Het leslokaal werd direct na ontdekking van de zogeheten huis- en poriezwam gesloten door het schoolbestuur.

Sluiting van het volledige schoolgebouw was niet aan de orde, laat de gemeente Pekela weten. 'Volgens de GGD was de kans op blootstelling erg klein omdat de zwam zich voornamelijk onder de vloer bevindt.' 'Verbouwing is waarschijnlijk de oorzaak' In 2006 werd het schoolgebouw op kosten van de gemeente verbouwd. Een jaar later ontstond er een probleem met de vloer van het kleuterlokaal, meldt de gemeente. 'Na uitgebreid onderzoek bleek in de loop van februari 2018 de werkelijke omvang van de schade door vocht- en zwambesmetting in de kruipruimten. Dit is waarschijnlijk het gevolg van constructieve fouten bij de uitbreiding en verbouwing van het gebouw.' Maatregelen getroffen Vorige week trof de school maatregelen om de schimmel te bestrijden. Zo werden alle balken van de vloerconstructie hersteld en de kruipruimte besproeid.