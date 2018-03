Knoalster PvdA: kraamzorg weg uit Refaja, Treant spreekt bericht 'met klem' tegen

De Partij van de Arbeid in Stadskanaal zegt te weten dat de afdelingen kraamzorg én kindergeneeskunde verdwijnen uit het Refaja Ziekenhuis. De Treant Zorggroep - eigenaar van Refaja - spreekt dat bericht 'met klem' tegen.

De PvdA maakte het verdwijnen van de kraamafdeling bekend op haar eigen Facebookpagina. Volgens lijsttrekker Egbert Hofstra baseert de partij zich op 'goede bronnen'.

Verhalen van medewerkers

'Een aantal medewerkers is naar ons toe gekomen, nadat zij in een bijeenkomst te horen kregen dat zowel de kraamafdeling als de kindergeneeskunde naar Emmen wordt verplaatst', stelt Hofstra.

Treant: 'Dit is te voorbarig'

Een woordvoerder van Treant zegt dat de berichtgeving van de PvdA niet klopt.

'Er liggen een aantal scenario's op tafel. Eén daarvan is het centreren van de afdeling kraamzorg. Alleen, daar is geen besluit over gevallen. Dit is te voorbarig, want de besluiten die we nemen hangen mede af van het feit of we nieuwe kinderartsen kunnen werven.'

Volgens Treant wordt dit besluit pas later dit voorjaar genomen.

PvdA: 'Onze bronnen hebben gelijk'

PvdA-voorman Hofstra denkt te weten dat de zaak al beklonken is. 'De verklaring van Treant is eigenlijk een soort masker voor de werkelijkheid. Ik zou willen dat we ongelijk krijgen, maar ik heb daar een hard hoofd in. Waarom zou Treant deze kinderartsen nog willen aantrekken als het miljoenen moet bezuinigen. Ik ben bang dat onze bronnen het bij het juiste eind hebben. Anders hadden we dit niet de wereld in gebracht.'

