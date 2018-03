Buurtzorg sluisde geld naar bedrijven van topman Jos de Blok

De met publiek zorggeld gefinancierde Stichting Buurtzorg, dat allerlei vestigingen in Groningen heeft, heeft minstens 1 miljoen euro naar bedrijfjes van topman Jos de Blok gestuurd.

Dat meldt RTLZ na eigen onderzoek. Ook werden er leningen verschaft aan buitenlandse bedrijven waar De Blok belangen in heeft.

Overal in Groningen

In onze provincie heeft Buurtzorg vestigingen in allerlei plaatsen. Zo zitten onder andere vestigingen in Groningen, Delfzijl, Winschoten, Vlagtwedde, Veendam, Sappemeer, Marum en Stadskanaal. Buurtzorg nam in 2016 een groot deel van de thuiszorg van het failliet verklaarde TSN Thuiszorg over. De instantie verzorgt thuis- en wijkverpleging.

Omstreden geldconstructie

De geldstromen naar eigen bedrijfjes zijn omstreden, meldt RTL. 'Experts op het gebied van financiering en bestuur van de zorg keuren de constructie met de privébedrijfjes rond de zorginstelling af. Onder druk van de Belastingdienst heeft De Blok de hele constructie op de schop moeten gooien. Als onderdeel van een geheime deal met de fiscus draagt De Blok de privébedrijven in Zweden en de Verenigde Staten over aan de Stichting Buurtzorg.'

In een video legt de nieuwszender uit hoe de constructie tussen Buurtzorg en topman De Blok functioneerde:

'Meer geld voor de zorg'

De Blok startte Stichting Buurtzorg in 2006, om op een vernieuwende manier thuiszorg te leveren. Dat innovatieve was: werken met minder managers, en met meer verantwoordelijkheid voor de zorgverleners zelf. Die functioneren in zelfsturende zorgteams. Zo moest zorggeld niet worden besteed aan managers, maar aan de zorg zelf.

Beste werkgever van Nederland

De opzet werd een landelijk succes, schrijft RTLZ: 'In tien jaar tijd schoot de omzet omhoog tot 362 miljoen euro, en het aantal werknemers tot 13.500. Buurtzorg verleent inmiddels aan 80.000 patiënten per jaar thuiszorg. Jaren achtereen won het bedrijf de prijs voor 'de beste werkgever van Nederland'.'

De Blok werd in die jaren geroemd omdat hij het 'bescheiden' jaarsalaris van 136.000 euro verdiende. Nu lijkt het erop dat De Blok via opdrachten aan eigen bedrijven meer geld overhield aan zijn topfunctie.

Miljoenen naar eigen bedrijven

Zo betaalde Buurtzorg minstens 1,1 miljoen euro aan Buurtzorg Concepts voor de formule van Buurtzorg. De Blok was bestuurder van Concepts en had er 51 procent aandelen in. In 2013 maakte Stichting Buurtzorg 585 duizend euro over aan Buurtzorg Concepts, wat voor een schuld zorgde bij de stichting, die pas in 2014 werd ingelost.

Ook betaalde Stichting Buurtzorg geld aan Buurtzorg Consultancy & Advies BV, softwareontwikkelaar Ecare en buitenlandse buurtzorgbedrijven. Allemaal bedrijven waar Jos de Blok aandeelhouder van is. RTLZ brengt de geldstromen van De Blok uitgebreid in kaart.

Lees ook:

- De pikante overstap van TSN naar Buurtzorg (februari 2016)

- 'Buurtzorg neemt driekwart van TSN Thuiszorg over' (februari 2016)

- Thuishulptak TSN is failliet. En wat nu? (maart 2016)