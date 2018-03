Loonwerkers: trekkers moeten harder kunnen rijden voor de veiligheid

'Tractoren moeten snel een kenteken krijgen, waardoor ze harder kunnen rijden'. Dat zegt loonwerkersorganisatie Cumela. Die wil dat de maximumsnelheid voor trekkers van 25 naar veertig kilometer per uur gaat.

'De tractoren mogen daardoor ook op de rondwegen rond dorpen en steden en dat is weer beter voor de veiligheid', legt woordvoerder Hero Dijkema van Cumela uit. Jaarlijks vallen er vijftien doden en honderden gewonden door ongevallen met landbouwmachines.

25 kilometer per uur

Nu is het zo dat de maximumsnelheid voor tractoren 25 kilometer per uur is. Boeren en loonwerkers mogen daardoor in principe niet op de provinciale wegen met hun tractoren, tenzij ze op weg zijn naar hun eigen landbouwperceel.

Enorme bakbeesten

Wat nu gebeurt is dat de boeren en loonwerkers met hun enorme bakbeesten van tractoren over een provinciale weg rijden en als ze bij een dorp of stad komen mogen ze de ringweg niet op omdat daar geen aftakking naar landbouwgrond is. In Winschoten mogen de tractoren bijvoorbeeld niet over de rondweg en moeten dwars door de Molenstad heen.

Enige land in Europa

Cumela wil dat daar verandering in komt en heeft het ministerie van Infrastructuur gemaand haast te maken. Een en ander hangt samen met de Europese APK-verplichting voor tractoren. Nederland is het enige land in Europa waar trekkers geen kenteken en geen APK hebben.

APK

Dit jaar moet er volgens Europese richtlijnen in Nederland wel een APK worden ingevoerd voor tractoren die harder kunnen dan veertig kilometer per uur. Om dat te kunnen stroomlijnen is kentekenregistratie nodig. 'Wij haken daarbij aan en vinden dat de maximumsnelheid meteen naar veertig kilometer per uur kan', zegt oud-Blijhamster Dijkema.

Dijkema verwacht niet dat de invoering van die maximumsnelheid dit jaar wordt ingevoerd.

