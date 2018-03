Rondje Groningen: Plaatjes en problemen in de mist

Dichte mist? Voor reizigers van Eelde naar Lanzarote was er niks prettigs aan, maar natuurlijk levert het wel speciale plaatjes op. En meer in Rondje Groningen.

1) Pak foto's van de dikke mist

Dichte mist vanochtend. Dat levert natuurlijk fraaie platen op. Onder andere geschoten in Hellum door Piet Keijzer (eeste foto), en door Tupakamrah in Thesinge (tweede plaat):

2) Martinitoren boven de mist

Maar dit zijn misschien wel de meest bijzondere platen. BAM-kraanmachinist Derk van Hoorn stuurde ons prachtige foto's van zijn uitzicht op de stad vanochtend. Of beter gezegd: foto's van het topje van de Martinitoren naast zijn kraan.

3) Oeps...

Blogger Tutje had een memorabele autorit door diezelfde mist:

4) Grotere oeps...

Maar dat valt nog in het niet bij de passagiers van en naar Lanzarote vanuit Eelde vandaag. Die merkten de mist ook:

5) Het Schiphol-alternatief waar niemand naar kijkt

Financieel Dagblad: 'Eelde steekt zijn hand op voor meer vluchten, maar niemand kijkt.'

6) Toen en nu

De zoons van FC Groningen-held Fandi trainen mee met de jeugd van FC Groningen. Voor papa-Fandi een mooie gelegenheid om een foto uit Groningen vrouger eens opnieuw te kieken.

7) Kracht en geluk

Een stukje geschiedenis naar de mensen toe. Geschiedenisliefhebber Ben Striesenou wijst op deze vlag van de roeivereniging De Hunze in 1917. De betekenis zou drie decennia later nooit meer hetzelfde zijn.

8) De beste golfclub van onze provincie

Op basis van gebruikersrecensies - soms nog geen tien per baan trouwens - zet Golf.nl de hoogst gewaardeerde Groningse golfbanen op een rij. De winnaar? Golfclub De Compagnie in Veendam.

9) Gespot in de Winsumer wildernis

Het lijkt wel een opgezette scene, deze foto van Tina Lantink.

10) Klein deel van De Merckt al in Stad

Het Tschumipaviljoen, dat is die glazen bak aan het Hereplein in stad Groningen, biedt vanaf vrijdag een hint naar het nieuwe hoekpand De Merckt dat op de Grote Markt komt te staan. Tot 6 mei komt een lichtinstallatie in met bogen die De Merckt ook krijgt.

Mocht je het trouwens gemist hebben: de Merckt wordt een foodhall met ramen die volledig open kunnen, krijgt een dakterras en een bierbrouwerij.

11) Rondbroezn in een digitaal Groningen

Kan gewoon.

12) Gefladder

Na het winterweer van afgelopen week, geeft de lente deze week duidelijke tekenen van leven. Zo spotte Riena Stokla een vlinder in haar tuin, die volop van de zon genoot. Te mooi om te laten liggen.

13) Houd de dief (anderhalve maand later)!

Aan het eind van deze editie heeft de politie nog wat huiswerk voor je. Wie kent deze inbreker die 27 januari zijn slag sloeg in de Herestraat?

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Ja hoor.