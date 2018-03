Bewustwording en extra toezicht moeten diefstal mestafsluiters voorkomen

Er komt extra toezicht op mestbassins in onze provincie. Dat gebeurt naar aanleiding van de diefstal van mestafsluiters, waardoor de inhoud van de bassins eruit loopt.

De Omgevingsdienst Groningen en de politie gaan die extra controles doen. Maar ook boeren zelf hebben een verantwoordelijkheid, zegt Mauricio Pie van de omgevingsdienst.

'De buitenste afsluiter wordt gestolen en we zien dat vaak de hoofdafsluiter nog open staat. En dan loopt de mest eruit. Dat willen we voorkomen', stelt Pie. 'Het is vaak overmacht. En vandalisme of diefstal kan je niet altijd voorkomen. Maar het is ook bewustwording.'

'Je krijgt een gigantische bende'

'Die afsluiters zijn van messing. En sommigen vinden dat de moeite waard', zegt landbouwer Gjalt Cazemier uit Onstwedde. Hij is zelf ook de dupe geweest van diefstal. 'Alle mest loopt in de sloot of op het erf. Daar krijg je een gigantische bende van en eigenlijk heeft niemand er wat aan.'

'Dat is ons voordeel'

Cazemier is het ermee eens dat ook boeren zelf een verantwoordelijkheid hebben en de hoofdafsluiter moeten dichtdraaien. 'Als wij er zelf goed op letten, hebben we de kosten van enkele duizenden euro's voor het opruimen ook niet. Dat is dan direct ons voordeel erbij.'

Vissterfte

Sieger Kooiker van Waterschap Hunze en Aa's juicht de extra controles toe. 'De mest loopt altijd naar het laagste punt en meestal is dat een sloot in de buurt. Het levert een hoop ellende op als dat in het water terecht komt. Je krijgt vissterfte en we moeten het opruimen. We proberen de mest af te dammen en de eigenaar van de silo moet het dan opruimen.'

Lees ook:

- Oplossing tegen diefstal mestafsluiters komt uit Veele

- Mest stroomt de sloot in na diefstal