Lopend Vuur: Ik wil met contant geld blijven betalen

In steeds meer gemeenten kan aan de balies alleen nog met de pinpas betaald worden. De Nationale Ombudsman trekt daarover aan de bel, meldt de NOS.

Als bijvoorbeeld ouderen liever contant willen betalen, moet dat mogelijk blijven volgens de Ombudsman. Toch kan dat bij de grote gemeenten in Nederland, alleen nog in Den Haag en het hoofd-gemeentehuis van Groningen. Bij andere gemeentebalies moet je de pinpas trekken.

Minder geld in de zaak

Contant betalen lijkt ook in winkels steeds minder populair te worden. Winkels en bedrijven hebben vaak een voorkeur voor pinbetalingen, omdat het tijd en kosten bespaart en ze zo minder diefstalgevoelige cash in de zaak hebben. Maar wat is jouw mening? Wil jij nog met contant geld blijven betalen?

Wil je nog met contacten kunnen blijven betalen?

Het is niet de eerste keer dat we deze stelling opwerpen. In november 2016 was 88 procent het nog eens met de stelling 'Ik wil met contant geld kunnen blijven betalen'. Ondertussen kan je bijna overal contactloos pinnen en zijn er allerlei pinautomaten verdwenen uit de provincie. Daarom scherpen we de stelling nu iets aan. Wil je zélf met contant geld blijven betalen?

Praat mee

