Brandweer: 'Brand Holland Casino ontstaan bij bar op begane grond' (update)

De brand in het Holland Casino in de stad Groningen afgelopen augustus, is zeer waarschijnlijk ontstaan in de ruimte achter de kassa bij de bar op de begane grond.

Dat meldt het Team Brandonderzoek van Brandweer Groningen in haar net uitgebrachte rapport over de casinobrand.

Daarin staat ook dat de brandmeldinstallatie naar behoren heeft gefunctioneerd. Omdat de brand ontstond in een koof (een schuin vlak tussen een wand en zoldering - red.), kon de brand zich echter langere tijd ontwikkelen zonder door de brandmelders gedetecteerd te worden.

Snelle verspreiding

De luchtbehandelingsinstallatie is de reden dat de brand in het Holland Casino zich zo snel kon verspreiden. Die droeg in grote mate bij aan de ontwikkeling van de brand en de verspreiding van de rookgassen.

'De wijze waarop de afvoer van de luchtbehandelingsinstallatie werd afgeschakeld in combinatie met de rookopbouw boven het verlaagde plafond, kan de plotseling rookverspreiding en -verdichting en temperatuurstijging verklaren die de aanvalsploeg heeft ervaren.'

Het is een verstandige keuze geweest om het gebouw te verlaten Roelf Knoop - Veiligheidsregio

'Verstandig gebouw te verlaten'

Roelf Knoop, brandweercommandant Veiligheidsregio: 'Wij waren verrast door de snelle ontwikkeling van de brand, dat heb ik al eerder laten weten. Helemaal precies achterhalen wat er is gebeurd is niet mogelijk. Wel denken we het met behoorlijke zekerheid te weten.'

'Het is een verstandige keuze geweest om het gebouw te verlaten. We zagen op veel plekken dat het beton was weggespat en dat de wapening weg was. Het staal lag bloot, en met de hitte was er kans dat het staal bezweek. Er waren betonnen vloerplaten die op het punt van instorten stonden. Het is dus goed geweest om ons terug te trekken.'

Ook zegt Knoop: 'Het gebouw voldeed aan de regelgeving. Dit is een situatie die je kan aantreffen ondanks dat het gebouw dus voldoet aan regelgeving.'

Communicatieproblemen naar gemeente

Het college van gemeente Groningen wijst op communicatieproblemen naar aanleiding van het rapport. 'Duidelijk is dat de overdracht van de crisisfase na de nafase niet goed is verlopen. Feitelijk was er al afgeschaald terwijl de gemeentelijke organisatie er nog niet klaar voor was. Dit had onder andere tot gevolg dat de communicatie met omwonenden de dag na de brand gebrekig op gang kwam.'

De communicatie moet sneller op gang komen bij een binnenstadsbrand Peter den Oudsten - burgemeester

Burgemeester Peter den Oudsten over de communicatie richting pers en omwonenden tijdens de dag van de brand: 'We hebben opnieuw gezien, bij een binnenstadsbrand, dat de communicatie eerder op gang had moeten komen.' Den Oudsten zegt dat naar aanleiding van eerdere ervaringen met oefeningen en ervaring in zijn tijd als burgemeester van Enschede. 'Achteraf had je misschien beter de communicatie groter en sneller moeten optuigen.'

Het volledige rapport lezen kan hier.

Dit verhaal wordt nog bijgewerkt.

De casinobrand: hoe ging het ook alweer?

