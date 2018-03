'Broedplaatsen als Big Building zijn voor jonge bedrijven van levensbelang'

Moet een stad die zich als startup-stad presenteert zorgen voor goed onderkomen voor jonge bedrijven? Die vraag leggen we voor aan ons NoordZaken-panel.

Waarom die kwestie? Omdat zo'n zeventig stad-Groninger bedrijven dakloos kunnen raken vanwege de sloop van The Big Building. De broedplaats voor startups en jonge bedrijven, gevestigd in het voormalige pand van PostNL achter het NS hoofdstation, moet weg omdat het stationsgebied op de schop gaat. Eind mei gaat de sloopkogel er tegenaan en zullen de ongeveer zeshonderd mensen die er werken ergens anders onderdak moeten vinden.

De gemeente verhuurde het gebouw tegen een schappelijk prijsje aan het Big Building-initiatief. De trekkers van het project, Nick Stevens en Ralph Steenbergen, vinden dat de gemeente met een serieus alternatief moet komen. De gemeente kwam echter al met vijf suggesties. Die werden afgeslagen omdat de oprichters de ligging, grootte of kosten niet geschikt vinden.

De partijen Stad&Student en 100% Groningen wil dat de gemeente kijkt naar mogelijkheden om de ondernemers toch onderdak te bieden. Moet de gemeente dat inderdaad doen?

'Voorkomen dat ze terugkeren naar hun eigen zolderkamer'

Stefan Holthausen, Holthausen Hoogezand

'We moeten er alles aan doen hier 'zolderkamers' te faciliteren. De Big Building is mijn inziens zo'n zolderkamer. De geschiedenis leert ons dat vele succesvolle ondernemers op hun zolderkamer zijn begonnen. Meestal omdat ze in de prille beginfase hun startkapitaal, vaak geleend van familie of vrienden, nodig hebben om hun ideeën tot leven te brengen.'

'Groningen is de studentenstad van Nederland en een broedplaats van nieuw talent. De stad noemt zichzelf zelfs City of Talent. Maar met talent alleen komen die studenten en jonge ondernemers er niet. We moeten rondom die bedrijvigheid een stimulerend startup-klimaat hebben. Daarmee kun je ondernemingen langdurig binden aan onze regio. We voorkomen ermee dat jonge ondernemers na hun studietijd terugkeren naar de zolderkamer van hun ouders, elders in het land. Doen ze dat, dan weet je ook dat ze bij succes zich daar zullen vestigen.'

Het Hoogezandster familiebedrijf Holthausen verkoopt al zeventig jaar gassen. De laatste tijd trekt Holthausen vooral de aandacht met waterstof en de omgebouwde waterstof-Tesla, de Hesla.

Mijn ervaring is dat wanneer de overheid de kar trekt, het uiteindelijk weer wat inzakt Martin van der Leest - Sealteq

'Ondernemers moeten leidend zijn, niet de gemeente'

Martin van der Leest, Sealteq

'In Stadskanaal werken we aan een broedplaats op het voormalige Philips-terrein. Het zijn daar de ondernemers die het initiatief trekken. Ik vind dat ondernemers leidend moeten zijn, niet de gemeente. Mijn ervaring is dat wanneer de overheid de kar trekt, het uiteindelijk weer wat inzakt. Laat de gemeente maar een beetje faciliteren en ondersteunen, dat is genoeg. De gemeente moet precies genoeg doen om het ondernemerschap aan te wakkeren en lokaal te laten landen.'

'Voor jonge bedrijven zijn broedplaatsen als The Big Building cruciaal. Allerlei verschillende disciplines komen bij elkaar. Dat werkt enorm productief. Kortgeleden was ik in de Shell-toren in Amsterdam, een bedrijfsverzamelgebouw aan het IJ. Daar werken bijvoorbeeld de dj's die de komende jaren de muziekwereld zullen veroveren. Ik zag er hoe die artiesten en bedrijven elkaar stimuleren en inspireren. Dat is echt geweldig.'

'Ik ga er toch wel van uit dat de gemeente Groningen en de ondernemers in staat zullen zijn om een soortgelijk gebouw voor jonge bedrijven van de grond te trekken.'

Sealteq in Stadskanaal doet in bescherming en behoud van staal- en betoninstructies.

'Liefst gezamenlijk onderdak, anders maar in delen'

Jan Hendriks, directeur Innocore Pharmaceuticals

'Voor life-sciences bedrijven als InnoCore Pharmaceuticals hebben de RUG en het UMCG uitstekende broedplaatsen gerealiseerd op de Zernike Campus en op en rondom het UMCG-terrein. Wellicht een goed voorbeeld voor de gemeente Groningen om bedrijvigheid in andere sectoren te faciliteren. Want natuurlijk heeft de gemeente een taak startups te begeleiden bij het vinden van huisvesting. Zeker waar het werkgelegenheid betreft voor honderden mensen zoals bij de Big Building.'

'De gemeente komt toch ook in actie als één bedrijf met honderden medewerkers de stad moet verlaten omdat het geen geschikte onderkomen meer heeft? Waarom is dat dan anders bij een conglomeraat van startups?'

'Wat is het nut geweest van alle subsidies die ongetwijfeld zijn verstrekt door gemeente, provincie of anderen aan de startups in de Big Building, als vervolgens de huisvesting wegvalt? Ik kan me niet voorstellen dat er geen panden beschikbaar zijn in of rondom de stad waar deze bedrijven terecht kunnen. Liefst gezamenlijk vanwege de bijzondere cultuur, anders maar in delen.'

Innocore werkt aan medicijnen die langdurig en gecontroleerd hun werkzame stoffen in het lichaam afgeven. Staat wereldwijd in de top.

Ik kan me niet voorstellen dat er geen panden zijn waar deze bedrijven terecht kunnen Jan Hendriks - Innocore

'Zo'n initiatief is onmisbaar'

Ayhan Tatlicioglu, algemeen directeur InterPsy

'Ik vind inderdaad dat een gemeente of eventueel de provincie dit soort startups moet helpen met een laagdrempelig en voordelig te huren broedplaats. Wanneer Groningen zich economisch sterker wil profileren dan is een dergelijk initiatief onmisbaar. De claim dat de stad een City of Talent is, is anders niet terecht.'

'Ik durfde het met InterPsy aan om gelijk een pand te kopen en verschillende panden te huren. Veel startups kunnen dat helaas niet omdat het hun aan financiële middelen ontbreekt en banken geen heil zien in het verstrekken van leningen aan dergelijke jonge bedrijven.'

Inter-Psy is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg en werkt in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

'Gemeente heeft een morele verplichting'

Ronald Schipper, FactorE

'De meerwaarde van een broedplaats voor startups is evident. Ik denk dat er voor de gemeente een belangrijke rol is weggelegd bij het aanbieden van dergelijke locaties. Vooral voor kleine startups is het moeilijk om tegen marktprijzen te huren. Wanneer die bedrijven zelfstandig iets huren missen ze bovendien de kruisbestuiving die het bij elkaar zitten oplevert. Hoewel natuurlijk al lang duidelijk was dat the Big Building slechts een tijdelijke ruimte was, is de meerwaarde ervan aangetoond.'

'Verrast door de sloop kunnen de ondernemers niet zijn. Het zou alleen super jammer zijn voor de startup-scene in Groningen wanneer er niet een vergelijkbare locatie terugkomt. De gemeente heeft een morele verplichting zich daar maximaal voor in te spannen. Zeker wanneer je bedenkt dat diezelfde gemeente zich graag profileert als startup-city en City of Talent. Wellicht dat er achter de schermen het nodige gebeurt, maar ik vind het opvallend stil.'

TheFactor.e ontwikkelt online strategieën, websites, applicaties en tools.

Vandaag niet aan het woord, wel deel van het panel:

Target Holding, Gert Jan van Dijk

Target Holding in Groningen is gespecialiseerd in ontwikkeling van geavanceerde, zelflerende algoritmes om ingewikkelde big data-vraagstukken op te lossen.

Wilfred den Hartog, Organ Assist

Het stad-Groninger bedrijf Organ Assist ontwikkelt en produceert apparatuur waarmee lichaamsfuncties in organen die worden getransplanteerd op peil worden gehouden.

Tjalling Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, Team 4 Architecten

Team4 Architecten is een architectenbureau in Groningen en bekend van het eigen oranje gebouw tegenover de Euroborg en betrokken bij de bouw van beeldbepalende gebouwen in stad en provincie.

Karin Orsel, MF Shipping Group

MF Shipping Group in Farmsum is een rederij en verzorgt management van schepen.

Erik Meems, Century Autogroep.

Century Autogroep is dealer van VW, Audi en Skoda. Sinds 1932 in de stad Groningen, nu met 17 vestigingen aanwezig in Groningen en Drenthe.

