Winkelspullen van failliete Kijkshop gaan onder de hamer

Van televisie tot horloge en van koffiezetapparaat tot baardtrimmer. Alle winkelspullen van de failliete winkelketen Kijkshop worden geveild.

Dat gebeurt online via veilinghuis BVA Auctions. Tot 15 maart kan er op de verschillende items geboden worden.

Vitrines

Kijkshop opende met hun opzet van vitrines waarin je de dingen kon uitzoeken de eerste winkel in 1973. In de loop der jaren kwamen er honderden vestigingen bij. Begin dit jaar waren er nog 62 over, waaronder drie in de provincie: in Groningen, Stadskanaal en Winschoten.

Op 23 januari 2018 werd het faillisement van de Kijkshop uitgesproken.

