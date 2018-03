Voormalig FC Groningen-trainer Erwin van de Looi onder vuur in Tilburg

Voormalig FC Groningen-trainer Erwin van de Looi ligt onder vuur bij de supporters van zijn huidige club Willem II. De onafhankelijke supportersverenigingen van de Tilburgers hadden dinsdag in een gezamenlijke pamflet onder de kop 'Erwin out' het vertrek van de trainer geëist.

De clubleiding van Willem II schaart zich achter de trainer. De directie en raad van commissarissen hebben de tijd genomen om de boodschap van de fans te lezen en kwamen 24 uur later met een tegengeluid.



'Niet van overtuigd'

'We zijn er niet van overtuigd dat een dergelijke ingrijpende stap het gewenste effect zal hebben en op dit moment noodzakelijk is', staat in de reactie die naar de supportersverenigingen is gestuurd.



Na dit seizoen weg

Van de Looi, die met FC Groningen de KNVB-beker won, heeft al aangekondigd na dit seizoen te vertrekken.

