Vluchten van Eelde naar Brussel komen er niet; wat moet het alternatief worden?

Pas in maart zouden de eerste vluchten plaatsvinden, maar nu is al bekend dat de lijnvluchten van Nordica vanaf Groningen Airport Eelde naar Brussel niet doorgaan.

De vluchten zouden aanvangen op 26 maart. De lijnvlucht van en naar München blijft wel staan.

'Vanuit de markt is er, met slechts een vlucht per dag, te weinig belangstelling voor deze bestemming', aldus Groningen Airport Eelde.

Door een nieuw toestel te stationeren in Eelde, zou vliegmaatschappij Nordica twee keer per dag naar Kopenhagen, München en Nice vliegen. In de ruimte die beschikbaar was, zouden vluchten naar Brussel worden uitgevoerd. Die gaan dus niet door.

'Graag Milaan of Parijs als alternatief'

Het vliegveld schrijft in een persbericht te zoeken naar een alternatief, waarbij Parijs, Milaan, Berlijn en Wenen 'tot de favorieten behoren'. Dat alternatief moet nog deze maand door Nordica worden gepresenteerd.

En gedupeerde passagiers?

Nordica neemt contact op met passagiers die tickets van of naar Brussel hebben geboekt om tot een passende oplossing te komen.

