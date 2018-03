Geen dwangverpleging meer voor man die naakte bejaarde fotografeerde

De dwangverpleging van een 60-jarige man uit de regio Westerkwartier wordt voorwaardelijk beëindigd. Hij werd in 1994 veroordeeld omdat hij in Roden een 79-jarige vrouw drogeerde en naaktfoto's van haar maakte.

De man werd 23 jaar geleden door de rechtbank veroordeeld tot een half jaar cel en tbs met dwangverpleging.

Tijdens een bezoek aan een 79-jarige plaatsgenoot deed hij slaapmiddel in haar thee. Nadat ze in slaap was gevallen, kleedde hij haar uit en maakte hij foto's van haar. Voor een vergelijkbaar vergrijp werd de man eerder al eens tot tien maanden cel veroordeeld.

Dwangverpleging

In december besloot de rechtbank in Assen de tbs van de man met een jaar te verlengen. Woensdag oordeelde de Asser rechtbank dat de dwangverpleging van de man wel voorwaardelijk wordt beëindigd.

De man krijgt zo gedeeltelijk zijn vrijheid weer terug, maar wel onder twaalf strikte voorwaarden. Zo mag hij geen alcohol en drugs gebruiken en wordt hij daar regelmatig op getest. Ook moet hij inzicht geven in waar hij verblijft en met wie hij omgaat. Daarnaast blijft hij onder behandeling en toezicht staan.

Incidenten

Tweemaal eerder werd de tbs-maatregel voorwaardelijk beëindigd: in 2004 en 2012. Er vonden toen verschillende incidenten plaats, waardoor de maatregel weer werd hervat. 'Als het weer misgaat, kunt u het echt schudden', gaf de rechter de man mee. 'Dit wordt u gegund. Gaat het voor de derde keer mis? Dan is het echt over.'

De man woont zelfstandig, maar onder begeleiding in het Westerkwartier. Daar heeft hij werk en een vriendin.