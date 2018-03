Spugende koffiedief moet vier weken de gevangenis in

Voor het stelen van koffie en het bespugen van een supermarktmedewerker moet een 42-jarige Stadjer vier weken de cel in.

Eerder betrapt

De man probeerde begin december vorig jaar in een supermarkt in Groningen vier pakken koffie te stelen. Hij is vaker op diefstal betrapt en werd door het personeel in de gaten gehouden. Drie medewerkers wachtten de man bij de kassa op.

Te laat

De man rook onraad en dook met de koffie in de tas terug de winkel in. 'Om terug te zetten', zei hij tegen de rechter. Maar dat was te laat. Hij werd meegenomen naar een apart kamertje.

Lamellen dicht

Toen de medewerkers de lamellen sloten, sloeg de Stadjer op tilt. Hij begon om zich heen te slaan en bespuugde één van de medewerkers. De man werd uiteindelijk overgebracht naar het politiebureau.

De Groninger heeft een strafblad. Hij had nog een voorwaardelijke werkstraf van veertig uur open staan. Die mag hij na zijn detentie alsnog uitvoeren. Ook moet hij de bespuugde medewerker een schadevergoeding van tweehonderd euro betalen.