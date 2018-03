Airport Eelde: 'Nordica beslist waar het naartoe vliegt'

Groningen Airport Eelde noemt het een tegenvaller dat vliegmaatschappij Nordica niet meer naar Brussel vliegt, maar zegt daar niets aan te kunnen doen.

'Er is overleg met Nordica geweest, maar uiteindelijk besluiten zij waar ze naartoe vliegen', zegt commercieel manager Bowy Odink.

'Het is een tegenvaller dat er te weinig animo voor is in Noord-Nederland, maar het is voor ons als luchthaven ook totaal niet interessant om een bijna leeg vliegtuig te laten vliegen.'

Hoeveel animo was er dan?

Dat wil Nordica niet zeggen en ook de luchthaven doet daar geen uitspraken over: 'Er was een prognose en daar liepen ze op achter.'

'Vliegtuig staat er toch'

Het vliegtuig van Nordica blijft op Eelde gestationeerd. Met het wegvallen van de vluchten naar Brussel komt er dan ook ruimte vrij voor een nieuwe bestemming.

'Je zou gek zijn om dat vliegtuig er gewoon te laten staan', zegt Odink. 'Dan kun je hem beter laten vliegen.'

Milaan, Parijs, Berlijn of Wenen?

Als het aan de luchthaven ligt wordt er gekeken naar vier bestemming voor een nieuwe route:

'Milaan, Parijs, Berlijn en Wenen staan wat ons betreft in de top vier qua bestemmingen. Ze zijn allemaal interessant, maar het moet blijken wat de beste optie is.'

Waar zou jij voor gaan?

