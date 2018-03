Deel dit artikel:











NNO geeft Matthäus Passion een Fries tintje Het NNO zal de Matthäus Passion in het Fries ten gehore brengen. (Foto: NNO)

Leeuwarden is in 2018 de culturele hoofdstad van Europa en het Noord Nederlands Orkest (NNO) heeft dat aangegrepen om vaker in Friesland op te treden. Voor de gelegenheid wordt de Matthäus Passion in het Fries gebracht.

Het bekende werk van Johann Sebastian Bach is in opdracht van het NNO vertaald door de Friese componist Peter Sijbenga, die qua tekstinhoud heeft aangegeven zo dicht mogelijk bij de originele tekst te willen blijven. Hij ziet goede mogelijkheden om de Duitse tekst naar het Fries te vertalen. Dezelfde woordvolgorde 'Het Fries kent vaak dezelfde woordvolgorde als het Duits', vertelt Sijbenga. Zo laat het Duitse 'etwas sehen können' zich in het Fries vertalen als 'wat sjen kinne', terwijl dat in het Nederlands 'iets kunnen zien' wordt. 'Maar toch blijft vertalen een beetje verminken', vindt hij. Het NNO zal het muziekstuk voor het eerst laten horen op 22 maart in De Harmonie in Leeuwarden. Daarna worden ook Dokkum, Harlingen, Drachten en Sneek bezocht. Of de Fryske Matthäus Passion ook in Groningen in de smaak valt, wordt bekend op 29 maart. Dan is het orkest te gast in De Oosterpoort. Lees ook: - NNO wil verder met 'talentvolle klankmagiër' Hermus

- NNO gaat gamemuziek spelen

- Recordaantal bezoekers voor Noord Nederlands Orkest