Oud TT-voorzitter moet Formule 1 in 2020 naar Assen halen

In 2020 een Formule 1-race houden op het TT Circuit. Dat is het doel van Jos Vaessen (77), de voorzitter van een nieuwe stichting die de Formule 1 naar Assen probeert te halen.

Vaessen stroomlijnt al vijf maanden lang de gesprekken tussen het TT Circuit, de gemeente Assen en de provincie Drenthe. Hij doet dat samen met sportpromotor Lee van Dam en de voorzitter van de Motorclub Assen Theo Verdegem.

In een interview met RTV Drenthe geeft hij de status van de plannen in Assen.

Status: FOM bekijkt de passeermogelijkheden

'Nu de FIA (autosportfederatie, red.) het circuit heeft gekeurd en de wedstrijdleider van de Formule 1 enthousiast is geweest, bekijkt het Formula One Management (FOM) het circuit via een computeruitdraai op zijn attractiviteit. Dan bedoelen we vooral de passeermogelijkheden.'

Als we weten welke aanpassingen nodig zijn om die passeermogelijkheden te creëren, zonder dat we het TT Circuit voor de MotoGP geweld aan doen, kunnen we praten over wat verder nodig is aan faciliteiten. Jos Vaessen

Hoe maak je het circuit aantrekkelijk?

'Nu concentreren we ons echt op: hoe kunnen we het circuit aantrekkelijker maken voor Formule 1? Bij F1 heb je de DRS (drag reduction system, red.) en daar heb je een lang recht stuk voor nodig. Dat zijn ze nu allemaal aan het uitmeten. Eind maart vinden daar belangrijke gesprekken over.'

Volgens Vaessen wil het FOM zeker weten dat er op het TT Circuit ruimte is voor passeermogelijkheden. 'Het is een circuit dat tien meter breed is, dat is hetzelfde als de Hungaroring in Boedepest. Die passeermogelijkheden leiden toch altijd tot een discussie.'

'Dat doen ze met ieder circuit, want de circuits moeten allemaal een recht stuk hebben, om die DRS-knop in te drukken, zodat ze een extra push krijgen om te kunnen passeren. Wij gaan nu kijken hoe we dat kunnen verbeteren.'

Amerikanen verrast over Assen

De eigenaren van de Formule 1, het Amerikaanse Liberty Media, waren niet bekend met Assen.

Ze waren totaal verrast toen ze van ons het bidbook kregen met alle tekeningen van de accommodatie. En ze waren verheugd, dat er vlakbij Assen een vliegveld ligt. Jos Vaessen

'Verder: Nederland heeft Max Verstappen, dat weten ze ook. En één van de grootste sponsoren van de Formule 1, Heineken, zit ook in Nederland. Daarmee moeten we ze proberen te overtuigen.'

Max Verstappen in zijn auto. Foto: ANP / Frits van Eldik



'We zijn ze aan het pushen'

Vaessen benadrukt dat Liberty Media vanuit de hele wereld aanvragen krijgt voor het organiseren van een Grand Prix. 'Ze moeten uiteindelijk een keer een keus maken. Ze zijn aan het afwegen en wij zijn aan het pushen dat ze niet zonder Nederland kunnen, of willen.'

De huidige TT-voorzitter, Arjan Bos, meldde eerder vandaag dat Assen zich niet meer richt op 2019.

We hebben even aan 2019 gedacht, nadat de FIA positief was. Maar het wordt 2020. Daar richten wij ons allemaal op: provincie, gemeente, het TT Circuit en wij. Arjan Bos - TT-voorzitter

'TT moet nummer één blijven in Assen'

De opdracht van de stichting is om de Formule 1 naar Assen te halen. De stichting staat los van het TT Circuit, omdat volgens Vaessen de TT nummer één moet blijven in Assen.

'Het circuit moet niet veranderen', zegt Vaessen. 'Het bestuur van de TT moet niet een Formule 1-avontuur aangaan: ze moeten zich blijven concentreren op de TT. Dat is al bijna honderd jaar aan de gang.'

Liefde voor het circuit

De stichting neemt de organisatie op zich als de Formule 1 aan Assen wordt toegewezen. Ook huren zij dan het circuit. De reden dat Vaessen 'ja' heeft gezegd tegen deze functie is vanwege zijn grote liefde voor het circuit van Assen.

'Ik heb daar de Vuelta en de Champcars georganiseerd en ik ben betrokken bij de motor-Grand Prix. Ik had bijvoorbeeld niet meegewerkt aan Zandvoort', besluit Vaessen.

