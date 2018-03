Deel dit artikel:











'Afvalprobleem in Beijum is niet groter dan in andere wijken' (Foto: Bewerking RTV Noord)

Volgens wethouder Joost van Keulen (VVD) is de afvalproblematiek niet groter in Beijum dan elders in de stad.

Buurtconciërges uit de Groninger stadswijk Beijum trokken onlangs aan de bel over het vele dumpafval in hun wijk. Zelf op bezoek Na signalen uit de wijk ging Van Keulen hoogstpersoonlijk een kijkje nemen. 'Het afvalprobleem is daar niet groter dan in andere wijken. De buurtconciërges zijn erg betrokken bij de wijk. Ze zien dan ook elk papiertje liggen op straat. Terwijl, als jij en ik daar lopen wij zullen zeggen dat het er prima uitziet.' Dumpplekken liggen wel hoger Toch zegt de stadsbestuurder wel dat het aantal dumpplekken in Beijum iets hoger ligt dan in andere wijken. Toch voorziet hij dat van een kanttekening. 'Toch is het niet zo dat Beijum heel schril afsteekt in vergelijking met de rest van de stad. Het dumpen van afval is ook niet groter geworden sinds het grofvuil niet meer gratis wordt opgehaald.'

Hotspots wel aanpakken 'In Beijum zijn inderdaad een aantal hotspots waar afval wordt gedumpt. Die gaan we aanpakken', zegt de wethouder. 'Toch is het gewoon het allerbelangrijkste dat mensen hun spullen wegbrengen en gewoon in de prullenbak gooien', besluit van Keulen. Lees ook: - 'Gedumpte vuilniszakken gaan verkiezingen Stad domineren'

